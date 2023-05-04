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NCC速審 只過遠傳併亞太
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天審查鏡電視董監事變更及有線電視上架案，但ＮＣＣ決議續行審議，理由是鏡電視董事長鄭優因健康因素未出席。而在鏡電視開播滿周年之際，再次迎來續行審議，不少員工難掩失望之情，直言「怎麼又來了？」立委「逢鏡電視必杯葛」，只得一再被迫擇期再審。
昨天的會議原訂上午九時舉行，但早在開會之前，就已傳出兩案都將通過，國民黨、時代力量等在野黨立委前天就先預告會前往ＮＣＣ抗議，國民黨多名立委更衝到ＮＣＣ主委陳耀祥辦公室前靜坐堵人，陳耀祥「不得其門而出」，會議時間一拖再拖，直到下午二時之前才透過視訊舉行會議。
但事情鬧大之後，據悉委員們也已無心開會，會議速戰速決，最後只通過遠傳電信合併亞太電信的相關議案，會議進行不到一個小時就散會。
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