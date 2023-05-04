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「鄭優未出席」 藍批NCC找理由下台

聯合報／ 記者林縉明林銘翰歐陽良盈屈彥辰／台北報導
NCC主任秘書黃文哲表示，由於鏡電視董事的擬任人鄭優並未到場，因此才決定續行審議，擇期再審，並非因國民黨抗議關係。記者曾原信／攝影
NCC主任秘書黃文哲表示，由於鏡電視董事的擬任人鄭優並未到場，因此才決定續行審議，擇期再審，並非因國民黨抗議關係。記者曾原信／攝影

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨天原定審查鏡電視上架等案，ＮＣＣ最終以鏡電視董事擬任人選鄭優未到為由，決議擇期再審。國民黨立委賴士葆說，「這就是找理由下台，不說是因為我們擋他們。」國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，對ＮＣＣ的說法表示尊重，但顯然與事實不相符。

曾銘宗提到，行政院代理發言人羅秉成稱國民黨介入個案，但國民黨團只是監督，希望NCC能獨立行使職權，而政院居然代NCC發出新聞稿，才是明顯的「把手伸進NCC」，反批行政院做了最壞示範。

時力立委陳椒華也質疑，昨會議室內簽到表，鏡電視總經理蔡滄波已簽名，顯然鏡電視案就是要在昨天闖關處理，並非單純因為董事擬任人選鄭優未到場而沒有審議。

民眾黨立委邱臣遠表示，ＮＣＣ身為獨立機關，應該恪守行政中立的立場，維護新聞自由及公平監管，但主委陳耀祥行為已失中立客觀，還不畏各界批評抗議，強行闖關鏡電視，明顯瀆職。

民進黨立委陳歐珀說，鏡電視審查猶豫不決，產生更多政治力介入，ＮＣＣ理應議而有決，結果審查拖了一年多，讓各界產生更多質疑，他對ＮＣＣ審查態度不以為然。

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