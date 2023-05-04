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藍委堵人 與保全推擠衝突

聯合報／ 記者屈彥辰林銘翰／台北報導
國民黨立委昨天前往國家通訊傳播委員會（NCC），要求停止審查鏡電視案，立委們衝到側門準備闖入。記者曾原信／攝影
國民黨立委昨天前往國家通訊傳播委員會（NCC），要求停止審查鏡電視案，立委們衝到側門準備闖入。記者曾原信／攝影

國民黨立委昨天在NCC門口舉行記者會，批評NCC主委陳耀祥列名被告，卻還可以審查鏡電視案。記者曾原信／攝影
國民黨立委昨天在NCC門口舉行記者會，批評NCC主委陳耀祥列名被告，卻還可以審查鏡電視案。記者曾原信／攝影
國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）傳將通過鏡電視審照案，在野黨採取反制動作。昨有多名國民黨立委直闖ＮＣＣ大樓，在主委陳耀祥辦公室前靜坐，要求ＮＣＣ正面回應，同時要求陳耀祥下台。時代力量立委陳椒華也在ＮＣＣ大門口舉行記者會，批陳耀祥放水護航，踐踏ＮＣＣ尊嚴。

國民黨立委衝入大樓時，與保全發生推擠衝突，造成國民黨立委王鴻薇手部受傷。國民黨立委們在現場舉起手板，要求「陳耀祥下台」。王鴻薇批評，ＮＣＣ一早就把鐵門拉下，作為一個國家行政單位，到底要進行什麼不可告人的事情？

國民黨立委賴士葆表示，陳耀祥是待罪之身，已被列為瀆職罪被告，怎麼有資格擔任這場會議的主席？陳耀祥硬要主持和闖關，完全是政治凌駕一切，ＮＣＣ主委毫無公正獨立可言，應該下台負責。

國民黨團總召曾銘宗說，有民調顯示，七成二的民眾認為陳耀祥不適任，應該下台。中華民國有這樣的政務官？有這樣的主委？陳耀祥一意孤行執行民進黨政策，真是莫名其妙。隨後國民黨立委們在主委辦公室前靜坐，一路堵到下午一點半，全程維持網路直播。期間未見ＮＣＣ具體正面回應。

陳椒華批，陳耀祥在鏡電視諸多爭議尚未調查清楚的狀況下，執意在昨天的委員會議排審鏡電視負責人變更等三案，根本是將立法院交通委員會先前做出「ＮＣＣ未完成調查，不會對鏡電視案做出決定」的決議視為無物；面對陳耀祥護航、闖關鏡電視相關議案，ＮＣＣ切勿讓只有政治考量的陳耀祥一再放水，踐踏獨立機關的尊嚴。

鏡電視 NCC 蘇貞昌 陳耀祥 陳椒華 王鴻薇 賴士葆

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