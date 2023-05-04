新聞眼／NCC期限說牽強 鏡電視案拖久傷綠

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥原以「期限已到」為由，欲在昨天審查鏡電視董監變更與上架有線電視案，開會前夕就傳出過關機率不小，遭業界戲稱是「鏡電視開台周年慶賀禮」，但因爭議性過大，國民黨立委直接衝到主委室前抗議堵人，ＮＣＣ最後決議擇期再審。

實際上，陳耀祥任內的審查案件拖很久不是新聞，準時過關才是新聞。過與不過，恐怕都是選舉下的政治考量。但相關爭議尚未釐清前，硬要強渡關山，在野黨不會善罷甘休，反而可能影響執政黨選情。

列舉陳耀祥任內，拖延超過一年案件其實屢見不鮮。新彰數位有線電視系統的董監事變更申請案，就因有人檢舉特定有線電視集團涉入經營權，經歷兩年審議，ＮＣＣ才在去年底否准此案。

同樣歷經兩年多審議，ＮＣＣ終於在今年二月有條件通過中國廣播公司申請董監事變更案，董事長由趙少康續任，但若違反黨政軍條款，將會廢止資格，且未來如果「三中案」訴訟結果出爐，董監事的適法性也將依附款處理。

此外，還有些案件已到了「千古懸案」的等級。像是從前年四月起，年代集團董事長練台生透過旗下的北都、洄瀾、東亞等十多家系統台，向ＮＣＣ申請台視新聞台上架五十二頻道，迄今仍在來來回回叩關中。

甚至連向來與總統府秘書長林佳龍關係友好的台數科新聞台，更堪稱是「經典之作」。從三年前起，台數科歷經成功變更為新聞台、一星期後遭收回、繼續申請變更、陸續提出新設等過程，至少四度闖關，申設之路坎坷，不過目前仍在ＮＣＣ擱著。所以「期限」之說顯然頗為牽強，況且，陳耀祥還曾多次表明：「鏡電視經營問題頗大，怎麼上架？」

確實，鏡電視在ＮＣＣ設下史上最多附款之下，去年元月成為近十年首家准設的新聞台，但去年一整年來風波不斷，除原董事長陳建平與創辦人裴偉爭奪經營權，還衍生出黨政高層政治力介入申設，股東借名登記、違規賣股、財務危機等爭議。副主委翁柏宗也因疑似洩密，自請迴避鏡電視相關案件；陳耀祥也被檢舉護航取得執照，遭北檢列他字案瀆職罪被告。

但在相關爭議尚未釐清前，昨天陳耀祥想硬闖的結果，就是讓在野黨找到表現的機會。而ＮＣＣ決定擇期再審，顯然是讓雙方都有台階下。

業界人士認為，雖說大選前不宜處理重大爭議事件，但鏡電視因牽連到黨政高層，顯然對民進黨已造成一定程度的傷害，既然伸頭縮頭都是一刀，與其拖著讓國民黨「提款」，不如賭賭看快刀斬亂麻，看看能否將事件隔離在立法院就好。

接下來六月立法院會期結束後，國民黨動員不易，可能又是個「突襲」的時間點，總之不能拖到九月新會期開議，不然就距離大選更近了。