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陳椒華要求裴偉錄音送鑑定 蘇貞昌：妳要我指揮辦案？

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者葉信菉／攝影
行政院長蘇貞昌。記者葉信菉／攝影

鏡電視政治風暴持續延燒，時代力量立委陳椒華今天表示，行政院長蘇貞昌應該把流出的錄音檔送交鑑定；蘇貞昌回應，總統府及行政院沒有介入鏡電視申照案，有關鏡電視股東之間私權糾紛，現在都已經進入訴訟，一切依法辦理，更反問陳椒華「妳要我去指揮辦案嗎？」

立法院今天邀請行政院長蘇貞昌、主計總處主計長朱澤民、財政部長蘇建榮、國發會主委龔明鑫及相關部會首長列席報告「中央政府前瞻基礎建設計畫第4期特別預算案」編製經過，並備質詢。

陳椒華質詢時提及，有關鏡電視的申照案的爭議，上週她有播放3段錄音檔，「事後大家覺得你的說法像裴偉的小弟一樣，一直在強調是經過偽造、變造及剪接」，這樣的作為似乎不太妥當，詢問蘇貞昌有什麼證據證明該錄音是經過偽造及剪接。

蘇貞昌表示，「那是裴偉說的」，陳椒華接著質疑，蘇貞昌為何不將錄音帶送到刑事警察局鑑定，蘇貞昌則說，自己不會去指揮辦案，「裴偉他們股東間的糾紛，已經去訴訟，相關檢調也都在辦了。」

陳椒華表示，裴偉為讓股東安心投資鏡電視，打著總統府、行政院的名號詐騙，行政院要求各機關都要成立打詐國家隊、向詐騙集團宣戰，根本就是空話，「你連一個詐騙股東的裴偉都不敢鑑定、告他公然說謊」。

蘇貞昌強調，他跟總統蔡英文都沒有任何指示，更不能控制、去查裴偉講了什麼，至於鏡電視的股東之間有沒有詐騙，現在已經有相關的檢調機關在調查，而這也是設立檢調機關的目的，一切依法辦理。

陳椒華認為，蘇貞昌有資格去告發裴偉詐騙，蘇貞昌則反擊，「委員如果講錯了，我在這裡直接講『委員妳講錯了』，我不會說委員妳講錯了，我就去法院告妳，不是這樣，所以我當面講，委員應該聽清楚」。

陳椒華還說，有關府院高層介入國家傳播通訊委員會（NCC），不可能空穴來風，「你我心中都有一把尺」，蘇貞昌回說，如果提不出證據、隨便說不可能空穴來風，「以妳的學養不應該這樣的水準，如果我現在隨便講委員怎樣，這不可能空穴來風，妳會接受嗎？」

蘇貞昌強調，作為國會議員應該提升國會品質，立委如果有證據可以提出來指教，但是如果沒有證據、只憑空話一句，「妳這樣推論憑什麼呢，委員的意思是要我去指揮辦案嗎？」

鏡電視 NCC 蘇貞昌

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