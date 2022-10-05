交通委員會火爆質詢 在野黨齊攻鏡電視

在野黨立委齊呼籲鏡電視爭議要調查清楚，執政黨則避談爭議！立法院5日針對鏡電視一案質詢NCC主委陳耀祥，時代力量立委陳椒華要求陳耀祥澄清裴偉是否說謊，但陳耀祥表示檢調已經在調查。國民黨立委鄭麗文則提示鏡電視股東指控董事長鄭優造假的公文，陳耀祥回應會儘快調查。執政黨立委則未追問相關議題。

NCC需重啟調查

陳椒華拿出4日公布的Line對話表示，是否應該調查NCC會議中誰洩密？但陳耀祥喊冤說，外部審查會議是視訊呈現，與會人士很多，不能直接扣帽子說NCC內部有人洩密。陳耀祥反駁說，此次事件是鏡電視內鬥，陳椒華收到錄音檔與Line對話紀錄也是股東提供，但陳椒華反駁陳耀祥是顧左右而言他。

鄭麗文則拿著吹哨者給的資料說，NCC在8月24日訪談鏡電視，希望釐清爭議，9月2日繼續去函要求訂鏡電視補正與回覆，但董事長鄭優與總經理蔡滄波的回覆內容卻未經過董事會同意，其他董事後來發現被騙，又另外寫信回覆NCC，陳耀祥是否知情？陳耀祥說，兩方回覆都有收到，正在調查中。

藍委籲開公聽會

鄭麗文也說，她對比NCC與鏡電視內部吹哨者資料，幾乎一模一樣，可信度應該很高，相關案件已經造成社會對NCC不信任，一定要秉公處理。陳耀祥表示會處理，但不願具體承諾何時能處理完，讓鄭麗文非常不滿。立委洪孟楷則質疑，為何發生在去年的周玉蔻辣新聞事件拖到現在才開罰？NCC官員表示，當時優先處理華視新聞出錯。

這也讓洪孟楷痛批，中二補選結束了才開罰，對受害者已經於事無補。他也質疑，NCC在第999次會議達成鏡電視拿到執照決議，陳耀祥在專案報告中說5人贊成、2人反對，但該次會議紀錄中並沒有表決紀錄。陳耀祥回應說，會議記錄向來都沒有表決，洪孟楷則向委員會提議召開公聽會，讓各方還原執照申請的狀況。

執政黨避談鏡電視

對比在野黨窮追猛打，執政黨或親綠立委則避談相關話題，民進黨立委李昆澤質詢陳耀祥台灣大哥大與台灣之星的併購案，還問數位發展部如何加強資安，數發部部長唐鳳說，會以T大使、政府補助一半等方式，協助中小企業加強資安。無黨籍立委趙正宇質疑數發部約聘月薪給6萬太高，唐鳳表示，此薪水已經是業界8折。

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