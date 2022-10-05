國民黨立院卡NCC 時力籲設調閱小組

立院再次爆發衝突。立法院5日安排鏡電視進行專題報告，但尚未開始，國民黨團就率領數十位委員佔領發言台，痛批NCC主委陳耀祥淪為行政院長蘇貞昌、總統蔡英文的魁儡。但陳耀祥不甘示弱手舉「尊重獨立機關」出聲反駁，國民黨立委隨後團團圍住陳耀祥，高喊「NCC、髒兮兮」等口號，要求他下台。

成立調閱小組

時代力量3位立委邱顯智、陳椒華與王婉諭在開會前，呼籲交通委員會成立調閱小組，調查鏡電視取得執照案。他們表示，從公佈錄音檔後裴偉說詞一變再變，加上後續Line訊息的公佈，顯示鏡電視取得執照疑點重重，不僅可以補件30次以上，許多附帶條件後續也未達成。

立法院交通委員會5日第一次就鏡電視一案，請NCC主委陳耀祥、數位發展部部長唐鳳到立院備詢，但NCC、數發部尚未進行專案報告，國民黨就發動數十位委員會進行程序發言，10幾位國民黨立委聚集在發言台上，總召曾銘宗與立委賴士葆都呼籲將鏡電視撤照、陳耀祥下台。

NCC反批遭政治干預

但陳耀祥也在座位上手舉「尊重獨立機關」手板，呼籲國民黨不要干預獨立機關運作。隨後，國民黨立委與媒體蜂湧而上，團團圍住陳耀祥與唐鳳所坐位置，高喊「NCC，髒兮兮」、「陳耀祥下台」、「魁儡」等口號，曾銘宗則持續跳針說：「NCC是獨立機關，笑話！」

陳耀祥則回說：「政治不要干預獨立機關」、「尊重獨立機關。」，並與曾銘宗持續對喊。國民黨立委們隨後高舉手舉牌高喊：「陳耀祥，下台！」但民進黨立委王美惠也不願示弱，喊到下台時也跟著喊：「加油！」，讓會議無法開始。

雙方僵持到後來，國民黨籍召委魯明哲不得不宣布休息3分鐘，在程序發言完成後，才進行專案報告。陳耀祥在開始前回應媒體說，並沒有不處理鏡電視相關檢舉案，目前會內的檢舉案總數有100多案，會依法按程序處理。

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