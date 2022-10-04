NCC喪失獨立性？ 公聽會學者提建言

「可透過更改審查方式，引入第三方仲裁等方式，以強化NCC獨立性！」對於近日NCC爭議不斷，民眾黨召開公聽會邀請專家學者發言，國民黨立委游毓蘭要求NCC對外說明鏡電視審查原委；21世紀基金會數位中心主任葉承鑫建議簡化審查流程，改成一年一審；世新大學學務長胡全威建議設立第三方仲裁，解決移頻爭議。

對外交代爭議

游毓蘭說，NCC成立時民眾期待它能為傳媒環境把關，但目前看來並沒有符合外界的期待。她說，從對中天新聞台的介入、關台，後來許多處罰都被行政法院裁定撤回，到現在鏡電視、TVBS移頻等爭議，凸顯NCC的雙重標準、因人設事，許多鏡電視成立時NCC要求的附帶決議也都沒有落實。

「鏡電視上架後，內部鬥爭不斷，換了5任董事長；外部政治關係說不清，不應該調查嗎？」游毓蘭呼籲，NCC應該說清楚鏡電視相關爭議；21世紀基金會數位中心主任葉承鑫直言，頻道上下架是很老的議題，凸顯是傳媒要尊重市場機制還是保障言論自由？但這幾年也感覺NCC沒有足夠人力做審核。

頻道可改備查制度

因此他建議頻道改成備查制度，但NCC每年可以審查，以減少人力，並判定執照是否有效。民眾黨立委張其祿則說，當初為何要將NCC設為獨立機關而非行政機關，就是希望將媒體作為社會公器，不要產生偏頗，過去民進黨高喊黨政軍推出校園，但現在看來比過去還要糟，也讓民眾很難再相信NCC。

「獨立機關有其風骨，也要機關自有作為！」張其祿說，NCC主委任期受到保障，不用隨內閣進退，主委是官員中最有獨立性，還有任期保障，希望NCC能回歸《通傳會組織法》第1條立法初衷，秉持獨立性。世新大學學務長胡全威也說，隨著社群媒體興盛，不同的同溫層出現，民眾意識形態分歧愈來愈大，讓NCC更難獲得民眾信任。

引入第三方仲裁

他建議，在處理移頻事項時可以成立「第三方仲裁機關」，讓更多市場機制介入。世新大學行政管理學系副教授方凱弘認為，民眾收視權益、偏好不好認定，容易產生爭議，NCC若要規範違規事項，標準要比一般高，才有機會減少民眾對NCC的不信任。

對於移頻爭議，NCC平台事業處專委黃睿迪僅回應說，由於新聞頻道主要收視仍在有線平台，許多系統商在服務範圍屬於寡占或獨佔競爭，許多頻道異動爭議常來自系統商與頻道在商業條件無法合意形成，NCC都有要求系統業者按照上下架相關規範提報客觀資料，也會參考地方政府等利害關係人的意見。

NCC回應很消極

電台及內容事務處簡任視察李佳玲則表示，NCC針對衛廣頻道設立許可時的附帶條款，在發給執照後都會持續追蹤，也會透過外部委員會進行審議。至於其他意見，她僅說會帶回去給委員會內參考。

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