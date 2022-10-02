「鏡電視上架、開罰周玉蔻節目」負面聲量飆！學者：選舉越近眾人越關注NCC獨立性
image source：YouTube/國家通訊傳播委員會
文/陳宣懿
近兩個月國家通訊傳播委員會（NCC）爭議頻傳，除了先前的數位中介法案，最近大家常討論的就是周玉蔻節目遭罰事件以及鏡電視上架案。但周玉蔻並非因為談蔣孝嚴緋聞案被罰，而是去年中二選區立委補選期間，未落實事實查證被罰40萬元。外界有人認為時隔10個多月才開罰，補選早已結束，質疑動作過慢；甚至還有人認為，NCC在此時間點上公布開罰一事，是否在轉移近期爭議事件焦點？對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，以NCC的作業流程來看，檢舉案本就不會迅速有結果。而NCC前委員、政大傳播學院教授陳憶寧認為，大家對機關看法是日積月累的，從中天關台到數位中介法，大家會覺得政策沒有溝通清楚，加上選舉投票時間逼近，錄音檔爆料內容又涉及府院高層施壓NCC之疑慮，因此大家會特別關注是不是有政治力介入NCC，導致近期NCC負面聲量飆高。
NCC負面聲量第一名！ 鏡電視上架案遭疑政治力介入
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/07/30～2022/09/25）統計調查，NCC近兩個月網路正面、負面聲量趨勢，負面聲量最高點出現在9月27日，共1萬7,977筆，同日正面聲量為4,316筆。激起網友高討論度主要原因，當天時代力量立委陳椒華於院會質詢行政院長蘇貞昌，鏡電視上架案是否有政治力介入，蘇貞昌立即駁斥，強調NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。陳椒華有備而來，當場播放前鏡電視董事長裴偉在股東會的談話錄音，內容提及「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」，引起網友熱議。
負面聲量第二高點則為近期9月28日的周玉蔻被罰事件，共1萬6,950筆，同日正面網路聲量是4,764筆。9月28日NCC針對周玉蔻去年在中二立委補選期間，指可1人拿10張身分證去投票，未落實事實查證裁罰40萬元。對此，有在野黨民代不滿表示，周玉蔻多次抹黑僅罰40萬元，對照人民一言不合就會被罰300萬元，批評「這是輕放不是重罰」。
NCC負面聲量第三最高峰出現在8月20日，共1萬6,279筆，同日正面聲量則是3,520筆。NCC要推數位中介法上路，法案有牽制言論自由的疑慮，因此引起不少人批評，「可憐啊，台灣自由持續倒退」、「我們要戒嚴了嗎」、「要發言請把握最後時間」。PTT代表更直言，若法令通過，「就跟逼我們關站並無不同」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》
NCC近四日熱門關鍵字 「周玉蔻、電視、裴偉」入列
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/26～2022/09/29）觀察分析，近期引發熱烈討論話題的NCC，近四日的網路熱門關鍵字，除了周玉蔻裁罰案衍生出「民視、檢舉、開罰、40萬」字詞入榜之外，還有鏡電視上架案相關字詞「電視、陳椒華、蘇貞昌、陳耀祥」。對此，NCC前委員、政大傳播學院教授陳憶寧認為，台灣人本來就愛看電視，加上外傳鏡電視要取代TVBS的55台頻道，因此大家會特別關注鏡電視上架案。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》
延伸閱讀
✎ 有片》周玉蔻16年前躺地打滾畫面曝！1年前節目被罰40萬 王鴻薇：我檢舉的
✎ 選舉人設大PK！哪種身分最加分？蔣萬安慈父、熱舞者 黃珊珊電競玩家打LoL
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2022年7月30日至2022年9月29日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『NCC』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言