「鏡電視上架、開罰周玉蔻節目」負面聲量飆！學者：選舉越近眾人越關注NCC獨立性

image source：YouTube/國家通訊傳播委員會

文/陳宣懿

近兩個月國家通訊傳播委員會（NCC）爭議頻傳，除了先前的數位中介法案，最近大家常討論的就是周玉蔻節目遭罰事件以及鏡電視上架案。但周玉蔻並非因為談蔣孝嚴緋聞案被罰，而是去年中二選區立委補選期間，未落實事實查證被罰40萬元。外界有人認為時隔10個多月才開罰，補選早已結束，質疑動作過慢；甚至還有人認為，NCC在此時間點上公布開罰一事，是否在轉移近期爭議事件焦點？對此，台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，以NCC的作業流程來看，檢舉案本就不會迅速有結果。而NCC前委員、政大傳播學院教授陳憶寧認為，大家對機關看法是日積月累的，從中天關台到數位中介法，大家會覺得政策沒有溝通清楚，加上選舉投票時間逼近，錄音檔爆料內容又涉及府院高層施壓NCC之疑慮，因此大家會特別關注是不是有政治力介入NCC，導致近期NCC負面聲量飆高。

NCC負面聲量第一名！ 鏡電視上架案遭疑政治力介入

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/07/30～2022/09/25）統計調查，NCC近兩個月網路正面、負面聲量趨勢，負面聲量最高點出現在9月27日，共1萬7,977筆，同日正面聲量為4,316筆。激起網友高討論度主要原因，當天時代力量立委陳椒華於院會質詢行政院長蘇貞昌，鏡電視上架案是否有政治力介入，蘇貞昌立即駁斥，強調NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。陳椒華有備而來，當場播放前鏡電視董事長裴偉在股東會的談話錄音，內容提及「蘇貞昌找了NCC主委陳耀祥」，引起網友熱議。

負面聲量第二高點則為近期9月28日的周玉蔻被罰事件，共1萬6,950筆，同日正面網路聲量是4,764筆。9月28日NCC針對周玉蔻去年在中二立委補選期間，指可1人拿10張身分證去投票，未落實事實查證裁罰40萬元。對此，有在野黨民代不滿表示，周玉蔻多次抹黑僅罰40萬元，對照人民一言不合就會被罰300萬元，批評「這是輕放不是重罰」。

NCC負面聲量第三最高峰出現在8月20日，共1萬6,279筆，同日正面聲量則是3,520筆。NCC要推數位中介法上路，法案有牽制言論自由的疑慮，因此引起不少人批評，「可憐啊，台灣自由持續倒退」、「我們要戒嚴了嗎」、「要發言請把握最後時間」。PTT代表更直言，若法令通過，「就跟逼我們關站並無不同」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

NCC近四日熱門關鍵字 「周玉蔻、電視、裴偉」入列

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2022/09/26～2022/09/29）觀察分析，近期引發熱烈討論話題的NCC，近四日的網路熱門關鍵字，除了周玉蔻裁罰案衍生出「民視、檢舉、開罰、40萬」字詞入榜之外，還有鏡電視上架案相關字詞「電視、陳椒華、蘇貞昌、陳耀祥」。對此，NCC前委員、政大傳播學院教授陳憶寧認為，台灣人本來就愛看電視，加上外傳鏡電視要取代TVBS的55台頻道，因此大家會特別關注鏡電視上架案。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年7月30日至2022年9月29日。