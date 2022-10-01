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冷眼集／涉己就熄火 蘇揆打假魄力呢

聯合報／ 本報記者侯俐安
立委抨擊黨政黑手介入NCC，希望主委陳耀祥和委員要對歷史負責，行政院長蘇貞昌（左）和NCC主委陳耀祥（右）昨在立法院答詢時皆否認。記者曾吉松／攝影
立委抨擊黨政黑手介入NCC，希望主委陳耀祥和委員要對歷史負責，行政院長蘇貞昌（左）和NCC主委陳耀祥（右）昨在立法院答詢時皆否認。記者曾吉松／攝影

鏡電視錄音黨醜聞燒向府院，在野黨接力窮追猛打，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌卻持續冷處理。民眾黨立委賴香伶昨天質詢時再提此事，孰料脫口說出「不必去查」的，竟是平時最愛打假訊息的蘇貞昌。昔日「打假」魄力此時熄火，究竟是佛心大發，還是另有隱情？

蘇貞昌是蔡政府任內「查辦假訊息」大將。二〇一九年，蘇貞昌「摔筆案」在三天內查獲；前年出現「蔡政府部會首長吃六九八○元便當」謠言，蘇貞昌也指示嚴辦，隨即有七名民眾被刑事局以違反「社會秩序維護法」送辦。

前民進黨員游盈隆也曾在臉書指出，他的同學只因轉發一張林飛帆和共諜案主角王立強同桌的誤認照片，就被大動作約談。為貫徹打假，近年各級警察機關抓假訊息比抓小偷還勤，不乏蘇揆直接點名交辦的個案。

時代力量立委陳椒華日前在國會殿堂公布鏡電視股東會錄音黨，鏡電視股東裴偉直指鏡電視申照過關「是總統的旨意」。國民黨、民眾黨也連番質疑府院介入，蘇貞昌卻脫口說出「不必再查」，原因是「第三人講什麼，總統、院長都不能控制」。

蘇貞昌認為「拿一個連當事人（裴偉）都有爭執的音檔來來問院長、總統，是不對的」。但姑且不論連裴偉都沒說錄音檔造假，對照今年五月藝人郭彥均臉書貼文「很多孩子都走了」，蘇貞昌下令查辦假訊息，直到挨轟文字獄，五小時後才改口「並非針對單一藝人」。難道下令查辦時就已認定造假？

打擊假訊息最重要的關鍵，就是誰來斷定訊息真假。權力愈大的一方，也愈有能力遮蓋真相。史上最有名的疑似「假訊息事件」就是「水門案」，若不是最後媒體堅持，深喉嚨讓真相水落石出，還不知說謊源頭的竟是美國總統與政府。

假訊息固然可怕，但行政機關掌握公權力，若選擇性打假，往往比假訊息更可怕。鏡電視爭議被在野黨評為「台版水門案」，府院冷處理已讓整起事件疑雲重重，蘇貞昌在涉己案件熄火，在國會殿堂脫口「不必去查」，是心虛還是要下指導旗，蘇揆自己心中有數，社會也自有公斷。

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