立委批鏡電視每月150萬顧問費全進私人口袋 裴偉：我辭職後就沒再領了

國民黨立委費鴻泰提供的錄音檔逐字稿，時代立量黨團及立委在今年3月起就陸續提出質疑，NCC主委陳耀祥當時回覆時力立委時表示，有請鏡電視進行說明外，還有進行檢舉的查核。

時力立委陳椒華曾在立法院質詢時質疑，鏡週刊社長裴偉辭掉鏡電視董事長後仍領取顧問費，NCC卻僅要鏡電視說明，完全被鏡電視蒙騙。陳耀祥當時表示，包括裴偉請領顧問費、鏡週刊勞工掛勞保在鏡電視，皆屬公司治理範疇。

追查鏡電視案不遺餘力的時力黨團發現，裴偉在擔任鏡電視董事長時，跟自己經營的停雲管理顧問公司簽顧問契約，每月支付150萬元。兩家公司的董事長都是裴偉，當時鏡電視的董事黃麟翔也是停雲的監察人，表面上是一個管理顧問公司的合約，但實際上這每月150萬元都是支付給裴偉的報酬。

時力立委王婉諭當時指出，這間設於台中市南區的停雲管理顧問公司根本是間空屋，經實地勘查發現，不但藏身民宅社區中，現場沒住人也無人辦公。

裴偉對領取高額顧問費曾回應，停雲和鏡電視簽約「一切合法」，該筆費用在他辭任後就未再支領，但接任董座的陳建平仍依約支付，他發現後向鏡電視反映停止付款，並把5月後收到的費用全部退還。

但根據費鴻泰提供的逐字錄音檔，跟裴偉的解釋有很大的出入。