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立委批鏡電視每月150萬顧問費全進私人口袋 裴偉：我辭職後就沒再領了

聯合報／ 記者林新輝／台北報導
時力黨團發現，裴偉在擔任鏡電視董事長時，跟自己經營的停雲管理顧問公司簽顧問契約，每月支付150萬元。兩家公司的董事長都是裴偉，表面上是管理顧問公司的合約，實際上這每月150萬元都是支付給裴偉的報酬。圖／聯合報系資料照片
時力黨團發現，裴偉在擔任鏡電視董事長時，跟自己經營的停雲管理顧問公司簽顧問契約，每月支付150萬元。兩家公司的董事長都是裴偉，表面上是管理顧問公司的合約，實際上這每月150萬元都是支付給裴偉的報酬。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委費鴻泰提供的錄音檔逐字稿，時代立量黨團及立委在今年3月起就陸續提出質疑，NCC主委陳耀祥當時回覆時力立委時表示，有請鏡電視進行說明外，還有進行檢舉的查核。

時力立委陳椒華曾在立法院質詢時質疑，鏡週刊社長裴偉辭掉鏡電視董事長後仍領取顧問費，NCC卻僅要鏡電視說明，完全被鏡電視蒙騙。陳耀祥當時表示，包括裴偉請領顧問費、鏡週刊勞工掛勞保在鏡電視，皆屬公司治理範疇。

追查鏡電視案不遺餘力的時力黨團發現，裴偉在擔任鏡電視董事長時，跟自己經營的停雲管理顧問公司簽顧問契約，每月支付150萬元。兩家公司的董事長都是裴偉，當時鏡電視的董事黃麟翔也是停雲的監察人，表面上是一個管理顧問公司的合約，但實際上這每月150萬元都是支付給裴偉的報酬。

時力立委王婉諭當時指出，這間設於台中市南區的停雲管理顧問公司根本是間空屋，經實地勘查發現，不但藏身民宅社區中，現場沒住人也無人辦公。

裴偉對領取高額顧問費曾回應，停雲和鏡電視簽約「一切合法」，該筆費用在他辭任後就未再支領，但接任董座的陳建平仍依約支付，他發現後向鏡電視反映停止付款，並把5月後收到的費用全部退還。

但根據費鴻泰提供的逐字錄音檔，跟裴偉的解釋有很大的出入。

鏡電視 裴偉 費鴻泰 陳椒華 王婉諭 NCC

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鏡電視案爭議再添一樁。國民黨立委費鴻泰接獲「深喉嚨」提供錄音檔，根據音檔內容，鏡電視於今年1月12日召開內部會議，針對有人向通傳會（NCC）檢舉：1、裴偉表面上辭去鏡電視董事長，仍以顧問名義領取高薪報酬。2、鏡週刊高達百名員工，薪資掛在鏡電視卻從事鏡週刊，研商回覆NCC的「統一說帖」。

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