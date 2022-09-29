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錄音檔曝光！費鴻泰再爆裴偉拿高薪顧問費 鏡週刊百名員工「領鏡電視薪水」

聯合報／ 記者林新輝／台北報導
國民黨立委費鴻泰接獲錄音檔，內容提及裴偉(圖)表面上辭去鏡電視董事長，卻仍以顧問名義領取高薪報酬。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委費鴻泰接獲錄音檔，內容提及裴偉(圖)表面上辭去鏡電視董事長，卻仍以顧問名義領取高薪報酬。圖／聯合報系資料照片

鏡電視案爭議再添一樁。國民黨立委費鴻泰接獲「深喉嚨」提供錄音檔，根據音檔內容，鏡電視於今年1月12日召開內部會議，針對有人向通傳會（NCC）檢舉：1、裴偉表面上辭去鏡電視董事長，仍以顧問名義領取高薪報酬。2、鏡週刊高達百名員工，薪資掛在鏡電視卻從事鏡週刊，研商回覆NCC的「統一說帖」。

當時出席1月12日會議包括：鏡電視董事長陳建平、鏡電視財務長田富彰、鏡電視法務長黃俞豪、鏡電視副總陳素秋、鏡週刊董事長裴偉、鏡週刊總編廖志成及NCC 前官員黃馬煜。

會議最後依照黃馬煜主導的建議，對NCC 提出避重就輕的虛偽回覆。也依此會議的策略，成功讓 NCC 在 1 月 19 日委員會通過鏡電視申請案。

在顧問費的部分，黃馬煜在會中說，「匯款的那筆錢有項目嗎？」田富彰說，「匯款的時候，其實是一個顧問公司，那個顧問公司其實只要 google 就會google 的到是社長（社長指的是裴偉）的名字。」

黃馬煜說，「我的意思是這樣子，就是我們可能假設一開始可能是 50 萬 50 萬這樣給，但最後他可能退我 500 萬，那我們 50 萬的名目是什麼？跟他 500 萬的名目是什麼？」

田富彰說，「就都是一樣，是顧問費啊！」

黃馬煜說，「那如果這樣子，我們是不是可以說，5 月分公司的項目沒有支出顧問費，我們就把他改成文字上是這樣，因為已經退還了，看你們同不同意這樣說法，如果要查金流的話，我們可以說這已經做退還了。」

黃馬煜又說，「沒有給裴偉這個帳戶，再來是給顧問公司的費用的話，到時候他也已經退還了」。黃馬煜還說，「我先講我的想法，不是支付給社長裴偉個人，所以這個寫法也沒有問題」。裴偉接話說，「沒錯」。

在薪資掛鏡電視做週刊工作的員工部分，黃馬煜說，「最安全的方式，我也不用提供給他（NCC） 6 個月的清冊，就算要，就是照素秋姐講的那樣子，我 6 個月都提供給他，我就說我之前有 500 多個是因為臨時人員或著是階段性聘任的這些人，我也不用跟他講說我從哪裡聘到這些人，那這些人到公司裡面有沒有做過公司的事情，有沒有違反公司治理，有沒有背信的問題，那是我公司的事情，跟 NCC 一點屁關係都沒有。」

黃馬煜接著表示，不要解釋說有沒有跟鏡週刊，因為就算是鏡週刊又怎麼樣，有違反哪一條法令，沒有，「那他就只是想要搞爆你們。」

裴偉說，就按照這樣子好了。

此外，會議進入主題前，黃馬煜就針對NCC即將審查鏡電視申請案嗆NCC主委陳耀祥，他說，「如果下禮拜沒有審的話，他（陳耀祥）是有可能投下反對票，我們的人，行政院也好，府也好，是沒有辦法第一時間去逼他趕快改決定，到時候這個案子就結束了，所以這是一個很大的風險，就是無論陳主委講什麼，都不要信任他。」

鏡電視 NCC 蘇貞昌

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