鏡電視上架疑雲 張善政重批蔡蘇周是台灣三大寇、NCC是新東廠
國民黨桃園市長參選人張善政今天下午參訪大溪區金蘭醬油觀光工廠，針對鏡電視上架立委錄音檔公布府院黑手伸入NCC？張善政重批，蔡英文、蘇貞昌兩雙髒手所潑的髒水，汙染了台灣的環境，破壞台灣的民主，「我覺得蔡英文、蘇貞昌、周玉蔻就是台灣的三大寇，NCC就是新的東廠」。
張善政表示，鏡電視要上架，立委有這個錄音稿、錄音檔，證明總統府跟行政院高層介入NCC，他要向大家報告，第一，蔡英文雖是民選的總統，也不能因為是民選總統、自以為有民意基礎，就來破壞國家體制，蔡應該要出來向全國國民道歉。第二，蘇貞昌不能堅守本分，捍衛國家的制度，他如果是蘇，會非常慚愧的自動下台。
第三，蘇貞昌與蔡英文兩人的兩雙黑手，已經不知道端出多少髒水，周玉蔻事件只是這麼多髒水裡的一個，他覺得蘇貞昌、蔡英文兩隻髒手所潑的髒水，汙染了台灣的環境，也破壞台灣的民主，他覺得蔡英文、蘇貞昌、周玉蔻就是台灣的三大寇，NCC就是新的東廠，現在已經演變的態勢，三大寇和新東廠會在歷史上留名，他們自己要三思，不要再走下去了。
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