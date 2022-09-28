鏡電視上架風暴 陳建平：裴偉只是在移轉問題焦點

鏡電視上架爭議風暴擴大。鏡電視股東裴偉上午聲明，昨天立委披露的錄音帶係經過變造，甚至直指這是去年股東會後與當時鏡電視董事長陳建平等人的私下談話。對於裴偉聲明，陳建平今天下午再度回覆，指稱裴偉目的顯然只是在移轉問題焦點，毫無意義。

鏡電視前董事長陳建平與鏡週刊社長及鏡電視股東裴偉持續攻防。陳建平早上發表聲明，證實立委昨天披露的錄音帶確實是去年股東會的過程，鏡週刊社長及鏡電視股東裴偉也緊接發表聲明，但二人在錄音場合及時間長短都各說各話。陳表示這是去年12月17日股東會全程錄音，長達二小時；裴偉則說這是私下談話，只有20分鐘，且直指是遭當時的財務長田富彰錄音。

針對媒體詢問裴偉聲明一事，陳建平下午再度發布兩點回覆如下：

1. 就110年12月17日之鏡電視股東會，本人全程參與。本人自吹哨者所取得之完整音檔，長達約2小時，並非只有20餘分。裴偉先生確係在會中向與會之股東報告其向府院反映溝通之內容與結果。昨日由立委揭露之錄音內容，確係裴偉先生本人之發言。對於裴偉一再指稱該部分之發言，並不在股東會正式議程之內，本人無法理解意義何在？裴偉先生目的顯然只是在移轉問題焦點，毫無意義。

2. 本人所取得之錄音檔，係由吹哨者所提供，並非來自田富彰先生。對於裴偉先生之不實指控，田富彰先生決定如何採取相應的法律行動捍衛自身權利，本人完全尊重，並將給予最大之支持。