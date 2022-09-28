府院黑手伸入NCC？ 藍要蔡總統踹共

「府院雖然都否認干涉NCC，但不敢提告就形同默認，有爭議的NCC主委陳耀祥必須下台，蔡總統也要出面說明！」國民黨28日分別在立法院、中央黨部召開記者會，要求蔡政府說清楚是否干涉NCC獨立職權。文傳會主委洪孟楷呼籲立法院停止審查NCC預算，立院黨團總召曾銘宗則要求立院成立調查小組。

未提告就是默認

洪孟楷表示，NCC當初在2016年成立時，就是希望仿效美國的聯邦通訊委員會能夠對電信通訊進行行政中立與獨立的管理，但以28日時代力量立委陳椒華爆料的鏡電視內部錄音檔來看，NCC已經完全失去了獨立機關的中立性，即使行政院長蘇貞昌、總統府後來都發聲明否認，卻沒有像過去打假新聞一樣說要提告，明顯就是心虛。

國民黨文傳會副主委陳偉杰則質疑，NCC是否已經成為民進黨的附隨組織，成為配合執政黨排除異己、箝制新聞自由的工具？過去將中天關台也是一樣的模式，希望民眾看清民進黨隻手遮天、控制台灣媒體的作為；副發言人楊智伃也說，新聞從業人員有其專業，民進黨如此控制NCC就是踐踏第四權的專業與監督。

他們提出三項要求：第一、檢調應該主動立案調查，確認錄音檔真偽還有是否涉嫌政商利益輸送；第二、NCC主委陳耀祥聽命行事，已然失去獨立性，應道歉下台負責；第三、總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也應該詳細公開說明，不要躲避。

成立調閱小組

在立院記者會中，立委賴士葆也說，陳耀祥當然要下台，對比他關中天新聞台時的殺氣騰騰，以及對鏡電視厚愛有加，光這點就是淪為民進黨徹徹底底的打手；另外，監察院對此沒有做任何動作，對NCC動都不敢動，對民進黨台北市長候選人陳時中也動都不敢動，因為監察院怕蘇貞昌跟蔡英文。

黨團總召曾銘宗表示，蔡政府玩弄NCC，使之淪為民進黨附屬單位，國民黨要給予最嚴厲譴責。國民黨立院黨團也提出三項要求：第一、蔡英文、蘇貞昌公開道歉；第二、陳耀祥下台負責；第三、成立調閱小組追查事實真相。

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