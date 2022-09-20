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羽球場天花板地震塌落 桃市：依契約究責統包商

中央社／ 桃園20日電

桃園市八德國民運動中心羽球場天花板輕鋼架地震時塌落。桃園市工務局今天指出，運動中心主體結構安全無虞，統包商將在2天內拆除天花板及復原燈具，相關責任將依契約規定檢討。

桃園市長鄭文燦上午在桃園市議會備詢時表示，經鑑定，塌落主因是負責統包的瑞助營造在設計及施工時，天花板固定強度不夠，次要原因是救國團最近所做的燈光工程，因此判定要由統包的瑞助營造負起責任。

桃園市政府工務局中午發布新聞稿指出，經桃園市結構技師公會、桃園市土木技師公會及桃園市建築師公會現勘，確認八德國民運動中心主體結構安全無虞，1至4樓仍可繼續使用，5樓羽球場則是封閉，在修復完成、安全無虞後才會開放。

工務局表示，經鑑定，天花板塌落主因，在於屋頂為斜面，鋼梁的設計，其間距與天花吊架間距不相符，導致吊點鎖固在金屬鈑上，支撐強度不足。

其次，燈箱施工過程中，廠商承認有拆除部份障板，至於是否有破壞天花主架、副架結構系統，將由廠商提供現場施工照片，再由公會釐清確認；此外，燈箱與天花板兩者的複合因素，地震搖晃時，瞬間拉力是否造成天花板脫落，也仍待釐清。

工務局指出，這次事件瑞助營造基於統包商統合責任，將於2天內拆除涉及安全的天花板及燈具復原，在完成場館空調及地板設施復原、安全無虞後開放使用，後續有關統包商履約責任，將依契約規定檢討。

桃園 鄭文燦

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