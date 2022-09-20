桃園羽球館對比新竹棒球場…鄭文燦駁「勿惡意連結」 網酸：你不是挺小智？

9月18日台東發生規模6.8強震，使得東部多處受災，但連遠在桃園甫啟用1年的八德國民運動中心天花板也意外全垮，多名正在運動的民眾嚇得四處逃竄，仍造成1人受傷，近日就有人將此事與新竹棒球場比較，並大酸「桃園羽球場天降奇兵，新竹棒球場八卦石陣」，讓鄭文燦在19日時表示：「不要惡意連結」。

國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超及徐玉樹在19日聯合市政總質詢，鄭文燦在被問及八德國民運動中心的天花板坍塌事件時，表示：「地震當然會帶來搖晃，為什麼會斷裂，原因在哪裡，我們會查清楚。」。

對於外界大酸「桃園羽球場天降奇兵，新竹棒球場八卦石陣」，還下橫批「球財若渴」等內容，將八德羽球館和新竹市棒球場放在一起比較時，鄭文燦則對此表示「不要惡意連結」，引起許多議論。

這番不要「惡意連結」的言論，也引起許多PTT八卦版網友留言大酸「是不是在臭？」、「桃園三結義，你自己連結的欸」、「惡意連結是甚麼意思？都是綠營的政績啊」、「你覺得新竹球場怎麼了嗎？」、「惡意XD喔喔喔，新竹球場變成真的垃圾」、「棒球場連燦哥都認證的爛了」

也有人因此為林智堅叫屈，對鄭文燦表示「你不是挺小智的？」、「三兄弟恩斷義絕」、「小智好慘」、「大哥，三弟心寒阿」、「大...大哥」、「不小心說了內心話？」。