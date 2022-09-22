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震後心理減壓 花蓮啟動學生安心輔導

中央社／ 花蓮縣22日電

918地震導致花蓮南區學校災損嚴重，也造成學生情緒緊張不安，花蓮縣政府教育處啟動災後學生安心輔導機制，協助學校關懷學生心理上的壓力，讓校園能儘早回復正常。

花蓮縣教育處今天發布訊息表示，重大的災害發生後，人們常會出現一些身心壓力反應，例如驚嚇、焦慮不安、無法維持正常作息等。當大人積極投入災害重建時，孩童的身心狀況也需要師長主動關懷，因此特別函請各校關心師生身心狀況，給予適當協處或轉介。

針對受災嚴重的玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉，花蓮縣學生輔導諮商中心在第一時間提供學校災後安心減壓的文宣及相關表單，並由駐區專業輔導人員主動聯繫國中小輔導業務承辦窗口，關心學校受災情形及全校師生身心狀況。

此外，提供身心壓力檢視表單供學校參考，協助學校評估需要進一步關懷輔導的學生，並配合學校需求及災後重建進程，安排專業輔導人員進場協助學校進行師生安心減壓輔導活動。

教育處提醒，災後身心壓力反應，通常會在幾天或幾週內逐漸恢復平穩，教師們近期多細心觀察學生心理變化，提供適當協助及關懷，也希望家長給予孩子多一些關懷與支持，共同渡過這次的災變與挑戰。

台東 花蓮 地震

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