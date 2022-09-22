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強震後危樓 花蓮縣府貼紅黃單各11件、3校線上教學

中央社／ 花蓮縣22日電

台東強震，除花蓮縣玉里鎮3層樓建築倒塌後漏夜拆除，還有數十處有疑慮建物須勘災評估，縣府已貼出紅單與黃單各11件，另有50所學校有災損，其中春日國小等3校採線上教學。

918強震造成玉里春日國小校舍連通走道倒塌，縣府教育處依災害準備金辦理拆除作業，為顧及校園安全，加速拆除後目前拆除完畢；玉里天宣道院1樓崩塌，3層樓建築變成2層，經查是無執照的違建，縣府也將拆除。

另外，玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉等還有數十處的建築物出現龜裂、歪斜、滑落等情形，令民眾十分擔心。

花蓮縣政府表示，截至今天下午4時30分，危險建築紅單與黃單各張貼11件，會儘速至現場勘估，經縣府複驗後，進行拆除或補強。

至於校舍部分，花蓮縣教育處代理處長翁書敏說明，目前統計地震後共計有50所學校提報有災損的情形，其中有15所學校需要安全結構評估鑑定，已協請建設處辦理；因校舍有安全疑慮，須進行線上教學的學校，包括春日國小、東里國中及富北國中等，其中富北國中同時需要結構鑑定。

台東 花蓮 地震

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