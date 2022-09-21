台東6.8強震 花東通報危險建物達213件

中央災害應變中心今晚表示，台東18日發生芮氏規模6.8地震迄今，花蓮地區仍有962戶停水，花東災後危險建物通報較昨晚增逾百件，共達213件、其中17件為紅標。

0918震災中央災害應變中心晚間召開第7次工作會報。中央氣象局報告指出，統計18日至今晚7時止，全國有感地震累計總數達175個，明顯減緩趨勢。

災情統計部分，消防署表示，截至今晚6時40分止，共計造成1死、171傷。

另新萬里溪橋、樂樂溪橋和新秀姑巒溪橋因受震災影響而受損，交通部說，須待27日由專業顧問公司進行勘察檢測，再擬搶修計畫，其他橋梁也全面詳細勘查中，花蓮至台東鐵路中斷情形，則比照類火車模式辦理公路接駁。

經濟部指出，花蓮地區現仍有962戶停水，預計要到24日晚間12時前修復完成，台水公司已調派15輛水車支援送水。

營建署提到，災後危險建物緊急評估情形，統計至今晚8時止，花蓮縣、台東縣分別通報160件及53件地震危險建物（較昨晚增加103件），其中花蓮有7件（2件已拆）、台東有10件為張貼紅色危險標誌建物。

副指揮官、內政部消防署長蕭煥章裁示，災後復原重建仍有很長一段路要走，目前花東鐵路交通修復和危險建物評估、拆除工作，仍須交通部和營建署持續協助、協調，另中央災害應變中心則結束階段性任務。