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台東強震重創觀光 縣府提撥1000萬旅遊補助

中央社／ 台東縣21日電
強震重創台東觀光，縣長饒慶鈴今天宣布撥款新台幣1000萬元旅遊補助，圖為台東縣長饒慶鈴視察震災受損情況。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影
強震重創台東觀光，縣長饒慶鈴今天宣布撥款新台幣1000萬元旅遊補助，圖為台東縣長饒慶鈴視察震災受損情況。聯合報系資料照／記者卜敏正攝影

台東強震重創觀光，台東縣長饒慶鈴今天宣布撥款新台幣1000萬元旅遊補助；另外，立委劉櫂豪也要求交通部加開南迴列車和台北往返台東航班，台東居民交通費用應予補貼。

強震嚇跑了旅客，台東縣觀光協會理事長潘貴蘭今天和協會幹部、台東主要觀光業者前往台東縣議會向議長吳秀華及縣長饒慶鈴陳情。

潘貴蘭接受媒體聯訪表示，台東旅宿暑假來住宿率都不錯，最少都有約8成，感受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後復甦；但地震後每天都有團退房，即使訂10月、11月現在就想退，業者如果能有地震後振興補助，可以提高旅客來台東意願。

潘貴蘭說，地震影響慢慢趨緩，為震後復甦，因此觀光協會向台東縣政府和議會表達業者希望能針對來台東旅遊的客人給予補助措施，讓客人覺得台東還是很不錯，來台東玩也有補助。

吳秀華表示，她的家族也從事飯店經營，同業接到很多退團，民眾都有疑慮，希望台東縣政府加強補助業者。

饒慶鈴回應表示，台東全縣有356座大小橋梁，地震發生後即啟動檢測，目前公路沒問題；但鐵路嚴重影響台東、花蓮交通，台東縣政府已找到1000萬元經費對觀光業旅遊補助，會儘快公布實施辦法；同時也希望民航局能加開飛機航班和優惠，也希望台鐵局儘速恢復通車，否則後續國慶日、元旦、明年春節運輸都會受影響。

劉櫂豪接受中央社記者電話訪問表示，他已要求交通部長王國材加強疏運，包含增開台鐵南迴線班次、加開台北往返台東航線飛機等，同時為重視台東居民交通權益，要求交通部盡速研議台東居民於火車全線修復前經由南迴轉乘高鐵或搭機，交通費用中央應予補貼。

台東 花蓮 地震

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