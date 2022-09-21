台東地震高雄127校災損 市府：協助盡速復原

台東強震導致高雄市約127校有損失，是災損校數最高縣市。高雄市教育局長謝文斌今天說，目前勘查各校災損輕微，不影響結構，將持續統計災害損失，協助學校盡速修繕復原。

根據教育部統計，截至昨天，高雄市受損學校有127校，數量全台最多。高雄市長陳其邁今天上午在高雄市議會接受媒體聯訪表示，盤點各校災損，並由專家鑑定結構是否有立即危險，所幸災損均輕微，目前災損金額約新台幣1177萬元。

謝文斌補充說明，地震後市府立即針對學校災損巡查，並要求學校落實巡檢、回報，目前有約127所學校有災損，但仍持續勘查中，還會有變動，今天結構技師也持續到各校勘查，確保校舍震後安全無虞。

謝文斌說，各校災損輕微，不影響結構，但有零星地板裂縫、磁磚脫落或圍牆裂縫等問題，目前國教署已補助300萬元緊急支應，後續統計災害損失及彙整後，會再跟市府申請災害準備金，協助學校災後盡速修繕復原，確保學童安全。

天下雜誌昨天發布「縣市長施政滿意度調查」及「幸福城市大調查」結果，高雄市整體競爭力排名六都第二，大幅度進步。對此，陳其邁受訪表示，感謝市府團隊一起打拚，未來也會更加努力，為高雄繼續打拚、繼續衝。