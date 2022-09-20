花蓮南區地震重災區 弱勢家庭搭帳棚露天過夜

台東強震花蓮南區成重災區，玉里、卓溪、富里有多處路段與民房龜裂毀損；富里鄉許多偏遠村落，因家庭經濟狀況不佳，受地震而房屋破損嚴重，搭帳棚露天過夜，盼外界支援。

在富里鄉主持「小學堂」的李國盛發起「富里災情通報網」，他說，因為發現2名學生的家庭有狀況，一路追問，才知道東里村、富南村、富里村及豐南村等約有30戶住家因地震受損嚴重，甚至不能居住。

其中東里村潘姓男子家中包含嬰兒8人，因屋況破損嚴重，只好搭設簡易帳棚露天過夜，生活相當艱困。

潘男告訴中央社記者，他打零工、妻子在民宿工作維持家計，大女兒生下孩子後男方跑了，其餘子女都還小，這次碰到大地震，房子震壞了，晚上不敢在屋內，只好在屋前搭棚子睡覺。

李國盛說，地震後，鄉公所雖在老人會館開設收容所，但訊息並未廣為周知，加上鄉下交通不便，距離太遠，且仍在疫情中，盥洗室共用一間，大家會害怕，因此寧可選擇在家克難解決。

村民指出，目前民生用水、食物都成問題，停水已第3天，都是買瓶裝水或是去裝山泉水煮沸使用；這幾天傳統市場都沒有營業，只能以泡麵和罐頭解飢。另因地震損壞的家具等大型廢棄物都棄置路旁，影響交通，希望清潔隊盡快協助清理。