玉里倒塌超商樓房清除完畢 陸續恢復家戶供水

台東強震，重災區花蓮玉里鎮倒塌的超商樓房，鋼筋水泥殘體今天清晨4時許清除完畢。花蓮縣長徐榛蔚說，為了快速恢復鎮民生活，台水也修復自來水管線，陸續恢復家戶供水。

918台東強震花蓮災情嚴重，玉里鎮超商樓房倒塌，昨天傍晚尋獲壓在瓦礫堆中的超商提款機後，縣府漏夜清除鋼筋水泥殘體，今天上午鋪設道路柏油、劃設標線。

徐榛蔚到場關心並接受媒體聯訪表示，為不影響鎮民生活，以最快速度拆除傾倒房屋，清晨4時許拆除完畢並由清潔隊清運，隨即進行路面刨除及重新鋪設柏油工程，面積約1400平方公尺，預計上午完成路面鋪設及路邊標線後，就可以恢復交通。

對於許多家戶停水狀況，徐榛蔚說，強震後自來水管線多處有破裂、毀損，自來水公司逐一檢修而減壓供水，造成民眾用水困擾，今天將破裂水管陸續修復，解決民生用水問題。

另外針對河東地區（秀姑巒溪以東）缺水，徐榛蔚說，台水昨晚啟動3輛水車投入當地加水站，並在不影響消防救災量能下，派派遣水箱車提供居民用水，將逐里定時、定點給水，執行送水服務，已通知當地里長、頭目及里民取水。