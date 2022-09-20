快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

台東強震 花蓮玉里納骨塔約150座塔位受損

中央社／ 花蓮縣20日電

台東強震花蓮不少災情，其中玉里鎮松浦及長良納骨塔有骨灰甕震倒，受損約150座塔位，最嚴重的是骨灰甕破裂且骨灰混合難分辨，公所將與家屬協調，以聯合牌位或環保葬補救。

9月18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，玉里最大震度6弱。玉里鎮松浦及長良納骨塔有骨灰甕因震倒塌，為防民眾進入誤踩，暫時停止開放納骨塔，鎮公所第一時間已派員處理。

玉里鎮代理鎮長江東成表示，長良納骨塔塔位總計7235座，因地震受損骨灰甕約4座；松浦納骨塔總計1241座，受損數量約150座。骨灰甕受損程度不同，有的納骨櫃傾斜骨灰甕沒有破裂，有的是單純破裂，最嚴重情況是骨灰甕破裂且與其他骨灰混合難以分辨。

公所將儘速通知家屬，並召開協調會與慰靈法會，再用聯合牌位或環保葬方式告慰先人。

另外，松浦火化場2座降溫用水塔損壞，致使無法操作使用，已立即訂購新水塔，待試運轉無誤後，將另行公告開放。

台東 花蓮 地震

延伸閱讀

花蓮高寮、崙天大橋震垮 縣府提報20億重建蘇揆允支持

台東地震花蓮成重災區 玉里警全力救災民眾備感窩心

主持人方詩瑋遊花蓮 遇強震直奔災區拿手機直播

「地震當下站不住」 神父劉一峰擔憂再有餘震

相關新聞

花蓮、台東地震水管破裂 台水動員24小時進駐搶修

918台東大地鎮造成花蓮縣玉里鎮、富里鄉及台東縣池上鄉多處主幹線地面漏水，台水於第一時間成立緊急應變小組，並於花蓮縣玉里...

東台灣地震頻傳 宜蘭5校園傳災損

東台灣日前地震頻傳釀災，緊鄰的宜蘭縣所屬國中小有4間學校發生災損，包含監視器與燈具掉落、屋簷水泥剝落、走廊地面裂痕，縣府...

學校受災全台居首？ 苗栗文山國小「虛驚一場」

苗栗市文山國小傳出在9月18日花東強震中受災嚴重，災損估計超過1600萬元，居全台之首，引起外界及家長關切，校方今天請結...

台9線玉里大橋受創嚴重 北上線橋樑持續封閉

918台東大震讓花東地區受創甚深，其中台9線、台30線共線使用的玉里大橋，南下及北上車道橋面都發生變形隆起破裂，經過公路...

花蓮春日國小穿堂拆除 師生慶幸周日地震無人在校園

花蓮縣玉里鎮春日國小因地震受災嚴重，學校2樓穿堂坍塌，多項設施損壞已成危樓，昨晚漏夜拆除。校長陳少山表示，很多家長、學生...

震後花蓮玉里殘破家園急需修復 台積電張淑芬允諾評估139戶重建

花蓮玉里鎮因台東強震災損嚴重，許多住宅出現牆壁、地板龜裂，甚至小路坍塌等災情，台積電慈善基金會董事長張淑芬今天前往災區關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。