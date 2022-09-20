台東強震 花蓮玉里納骨塔約150座塔位受損
台東強震花蓮不少災情，其中玉里鎮松浦及長良納骨塔有骨灰甕震倒，受損約150座塔位，最嚴重的是骨灰甕破裂且骨灰混合難分辨，公所將與家屬協調，以聯合牌位或環保葬補救。
9月18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8地震，玉里最大震度6弱。玉里鎮松浦及長良納骨塔有骨灰甕因震倒塌，為防民眾進入誤踩，暫時停止開放納骨塔，鎮公所第一時間已派員處理。
玉里鎮代理鎮長江東成表示，長良納骨塔塔位總計7235座，因地震受損骨灰甕約4座；松浦納骨塔總計1241座，受損數量約150座。骨灰甕受損程度不同，有的納骨櫃傾斜骨灰甕沒有破裂，有的是單純破裂，最嚴重情況是骨灰甕破裂且與其他骨灰混合難以分辨。
公所將儘速通知家屬，並召開協調會與慰靈法會，再用聯合牌位或環保葬方式告慰先人。
另外，松浦火化場2座降溫用水塔損壞，致使無法操作使用，已立即訂購新水塔，待試運轉無誤後，將另行公告開放。
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