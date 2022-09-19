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台東強震1死167傷…轉重建階段 有31處危險建築待評估

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導
九一八台東地震造成花蓮高寮大橋崩塌，橋面斷成好幾截，路面滿是裂痕。記者余承翰／攝影
九一八台東地震造成花蓮高寮大橋崩塌，橋面斷成好幾截，路面滿是裂痕。記者余承翰／攝影

台東縣池上鄉9月18日發生6.8強震重創花東，釀屋塌、橋斷、路面隆起、落石阻斷交通，截自今天晚上10點止，共造成1人死亡、167人受傷，花蓮縣93人最多、台東縣58人居次、高雄市7人第三。

營建署指出，花蓮縣有10處、台東縣有33處地震危險建築，除了花蓮縣玉里鎮中山路二段三層建築倒塌後漏夜拆除，其餘42處陸續派員勘災評估；截至今天晚上9點止，有2處張貼紅色危險標誌，有31處尚待評估。

花蓮赤科山、六十石山道路受損，一度造成上山遊客逾400人滯留山區，經一夜搶災，順利撤離所有滯留遊客，惟赤科山崩塌7.4K處有約150公尺坍方路段，暫以施工便道通行，持續搶通。

鐵路部分，台鐵有4處軌道挫屈修復完成，但尚有2處較嚴重，包括玉里＝東里間軌道挫屈及電車線桿斷40支，以及東竹＝富里間軌道挫屈嚴重，預計9月25日前搶修完成。期間採「類火車」方式運輸民眾，已開出115輛、接駁3405人。

地震一度造成2萬2024戶停電、4842戶停水，花東仍有2161戶停水，預計明天晚上12點前恢復供水；收容處所花蓮縣開設2處，收容15人；花蓮縣還有7處基地台待修復。

教育部統計，池上地震造成532校受影響，其中高雄市115校最多，新北市54校次之，花蓮縣49校第三，總財損金額逾1億15704萬元；由於花蓮縣春日國小受災嚴重，本周採線上教學，以利倒塌通廊拆除。

中央災害應變中心指出，目前人命搜救及搶修、搶險等緊急應變事項已告一段落，逐步轉為復原重建階段，明天雖降級、縮編災害應邊中心，但仍持續落實各項防救災任務。

中央氣象局統計，台東池上大地震共累積158次有感地震，包括52次顯著有感，主震後地震頻率有漸緩趨勢。消防署說，包含國軍和各縣市警、消，出動2265人、130輛各式車輛、8隻搜救犬支援災區搶災，空勤總隊派出5架黑鷹直升機。

花蓮縣玉里鎮春日國小因地震倒致校舍穿廊倒塌，校方展開重建，本周改採線上教學。記者許正宏／攝影
花蓮縣玉里鎮春日國小因地震倒致校舍穿廊倒塌，校方展開重建，本周改採線上教學。記者許正宏／攝影
台東縣池上昨天下午2點44分發生規模6.8強震，造成花蓮多處受災，地震造成火車花蓮至台東路線停駛，台鐵昨晚啟動「類火車」模式，以公路客運支援接駁，花蓮玉里車站前一早即有許多民眾排隊等候搭車。記者余承翰／攝影
台東縣池上昨天下午2點44分發生規模6.8強震，造成花蓮多處受災，地震造成火車花蓮至台東路線停駛，台鐵昨晚啟動「類火車」模式，以公路客運支援接駁，花蓮玉里車站前一早即有許多民眾排隊等候搭車。記者余承翰／攝影
台東池上昨天發生規模6.8強震，花東成重災區，赤科山產業道路7.5K處從空中鳥瞰可見大片面積走山，工程單位正加派大型機具進行搶通中。記者劉學聖／攝影
台東池上昨天發生規模6.8強震，花東成重災區，赤科山產業道路7.5K處從空中鳥瞰可見大片面積走山，工程單位正加派大型機具進行搶通中。記者劉學聖／攝影
花蓮縣玉里鎮春日國小因地震倒致校舍穿廊倒塌，校方展開重建，本周改採線上教學。記者許正宏／攝影
花蓮縣玉里鎮春日國小因地震倒致校舍穿廊倒塌，校方展開重建，本周改採線上教學。記者許正宏／攝影
昨天下午台東池上發生規模6.8地震，深度7.0公里，台鐵花蓮東里車站發生月台崩落砸毀停在軌道上的自強號，還造成鐵軌嚴重變形，東部幹線上下行列車在玉里與富里之間交通中斷。記者劉學聖／攝影
昨天下午台東池上發生規模6.8地震，深度7.0公里，台鐵花蓮東里車站發生月台崩落砸毀停在軌道上的自強號，還造成鐵軌嚴重變形，東部幹線上下行列車在玉里與富里之間交通中斷。記者劉學聖／攝影
花蓮玉里一棟三層樓房昨天因地震坍塌，消防局搜救人員花了3小時救出最後一名受困的婦人，幸僅受輕傷。本報資料照片
花蓮玉里一棟三層樓房昨天因地震坍塌，消防局搜救人員花了3小時救出最後一名受困的婦人，幸僅受輕傷。本報資料照片

台東 花蓮 地震

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