台東強震花蓮春日國小建物倒塌 採線上教學1週

台東強震造成花蓮37所學校受損，其中玉里鎮春日國小連通2棟大樓的走廊倒塌，考量學生安全，這週改採線上教學。教育部長潘文忠今天視察指出，將盡快提供經費，協助復原。

教育部統計，截至今天上午10時，受到地震影響，花蓮共37多所學校通報受損，為全國第二多，災損金額約新台幣500萬元。行政院長蘇貞昌、教育部長潘文忠今天前往花蓮春日國小視察。

校長陳少山說，倒塌位置為教學大樓與專業大樓間的空中穿廊，昨天已請結構技師評估，主體建築未受損，將加固建築，拆除穿廊，初步規劃工期約1週，目前先採線上遠距教學，若有安全疑慮，不排除移到其他學校上課。

潘文忠接受媒體聯訪指出，受損校舍維護經費，潘文忠指出，今天上午已請國教署緊急以搶災的方式，優先補助幾個災損數量較多的縣市，緊急提供維生管道、安全會勘費用，目前粗估一個縣市會在300到500萬之間，若還有不足會再增加，盼以最快速度，解決安全及民生供水等問題，讓學校恢復正常，讓學生回到學校上課。

對於有部分校舍出現裂痕，潘文忠說，已請營建署、地方建設處派結構技師到校，盡快進行校舍盤檢，「要以維護師生安全為最優先考量」；若是像春日國小這樣受損嚴重，需要花一些時間進行整建，則會在履勘之後進行。

蘇貞昌指出，施工期間要圍籬的區域、機具及工人動線都要規劃好，以師生安全前提為首要，避免小朋友因好奇誤傷身體，盡量不影響學生受教權。

台東地震造成南區多校受損，花蓮縣玉里、卓溪、富里3鄉鎮今天停班課，縣長徐榛蔚也到春日、樂合國小等校勘災，徐榛蔚說，停班課期間，希望讓學校校舍輕微災損趕快整理好，恢復上課。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka也到春日國小關心災情，她接受媒體聯訪指出，春日國小是偏遠學校，國小師生30多人，幼兒園也有20人，人數不算少，呼籲老舊建築應全面體檢，還給孩子安全的教學環境。