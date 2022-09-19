地震後玉里老家嚴重毀損！磁磚脫落牆壁裂 他嘆：看了很難過

聯合新聞網／ 綜合報導
電視機和櫃子都嚴重傾倒。圖擷自爆怨公社
電視機和櫃子都嚴重傾倒。圖擷自爆怨公社

台灣連日地震不斷，昨（18）日下午14時44分，台東池上發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣玉里的震度就達6弱，對當地造成嚴重災情。一名網友在臉書上發文，貼出地震後老家的慘況，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，貼出位於玉里的老家現況，從照片中可以看見，廚房的磁磚嚴重脫落、白牆上出現長長的裂痕、櫃子嚴重傾倒，裡面的東西紛紛掉落、就連電視機也90度向前倒，看了實在心酸酸。

磁磚脫落且牆壁出現裂痕。圖擷自爆怨公社
磁磚脫落且牆壁出現裂痕。圖擷自爆怨公社
對此，原PO在貼文中寫道，「這是我的玉里家鄉的家地震後慘況，不過爸媽平安沒事就好，也希望不要再發生災情了，天佑玉里，天佑台灣」。看到老家嚴重毀損，原PO在留言處感嘆，「看著從小到大的老家變這樣，真的很難過」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看來這房子不能住了，趕快撤吧」、「找專業人員來鑑定看看⋯感覺很危險」、「天災真的是很討人厭⋯房子垮了人沒事是好，但沒了房子怎麼生活」、「老天，這根本不能住了吧？如果再來一個大的，真的很難說」、「人平安就好，其他都可以重來」、「我家也半斤八兩了⋯這次地震真的很慘」。

另外，也有網友又想起921地震的惡夢，「平安就好！希望不要再來了！921我家大概也像這樣，只不過樑柱已經鋼筋裸露，判定全倒！建議後面還是請建築相關過來看比較好」、「不知道最後會不會祭出921那時候的全倒領100萬、半倒領20萬」、「我家921也是這樣，直接被判危樓不能住，也沒有任何補償補助，因為不是全倒（也不是政府造成），當時大家921捐款的錢也完全沒幫上我們，人平安就好，只能這樣想了」。

台東 花蓮 地震

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