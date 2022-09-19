台東強震納骨塔千個骨灰甕破損混合 考慮立聯合牌位

中央社／ 台東縣19日電

台東強震導致鹿野鄉納骨塔骨灰甕牆面倒塌，約1000個骨灰甕破損，許多骨灰和骸骨混一起，台東縣政府和鹿野鄉公所研議將以聯合牌位或環保葬方式處理。

台東17、18日連續發生強震，鹿野鄉興建約20年的鄉立納骨塔，1至3樓2200個櫃位，約1000個骨灰甕受損，民眾關心後續處理。

台東縣政府民政處長鍾青柏今天告訴中央社記者，17日晚大地震導致約800個骨灰甕破損，18日下午又一起強震，情況加劇，合計約1000個破損。

他說，納骨塔災損分3種情形，第1種僅有納骨櫃傾斜，骨灰甕並未破裂，將納骨櫃扶正修復並加強防震的作法即可，這個比較單純；第2種是骨灰甕有破裂，但並未與其他安厝者的骨灰骸混合，將購置骨灰甕重裝後安置櫃位。

鍾青柏說，最嚴重的是納骨櫃倒塌且多數骨灰罈甕破裂，安厝者的骨灰已混合難以分辨，經與鹿野鄉長李國強研商處置方案後，鄉公所將會以最快速度通知家屬並召開協調會，將舉辦莊嚴慰靈法會後，再以聯合牌位或環保葬方式以告慰先人英魂。

台東 地震

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