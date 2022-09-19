花蓮赤科山、六十石山近百遊客受困 大型機具清坍

花蓮赤科山、六十石山產業道路多處落石坍方，近百賞花遊客半路遇地震，進退不得受困，警消與居民等協助下被安置到山區民宿、農家；大型機具也協助清坍加速搶通中。

18日下午2時44分台東縣池上鄉發生芮氏規模6.8強震。花蓮地區多處道路受損，其中花蓮縣赤科山與六十石山聯外道路坍方嚴重致民眾受困山區，除花蓮縣消防局特搜大隊、玉里警分局及山區熱心義消、居民協助民眾脫困，交通部公路總局也調派大型機具全力協助救災。

公路總局表示，共動員4部挖土機、3部卡車前往六十石山支援花蓮縣政府清坍搶修，另動員挖土機4部、卡車4部協助赤科山辦理清坍搶修，並已協助包含一名孕婦及兩名腳受傷共17名民眾先行脫困，由救護車配合接送就醫。

公路總局將持續動員人力、機具積極協助花蓮縣政府加速搶通，並協助民眾盡快脫困。

協助搶救的義消表示，到凌晨2時許搶救仍在進行，在特搜人員協助開路下，民眾拉繩爬碎石陡坡繞過崩塌處，當下清點人數共88人，有2人要下山，86人留宿赤科山。