台東強震、花東災情多 共8鄉鎮19日停班課

台東今天下午發生規模6.8地震，花蓮玉里鎮1名工人遭水泥廠設施壓傷，送醫不治；1棟樓房倒塌、2座橋梁震斷、火車脫軌等；花蓮3鄉鎮、台東5鄉鎮19日停班課。

根據中央氣象局資訊，下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，深度7.0公里，震央位於台東縣政府北方42.7公里（位於台東縣池上鄉），最大震度台東縣6強。

花蓮玉里鎮一家預拌廠，黃姓工人地震時正在拆卸集塵器，不慎遭重機械壓傷，黃男重傷送花蓮慈濟醫院救治，仍宣告不治。

玉里鎮1棟3樓房倒塌，1樓為超商，2、3樓為住宅，倒塌瞬間煙塵瀰漫，受困店員擊破窗戶逃生，70歲陳姓老翁、63歲陳翁的太太、39歲葉姓女子及5歲女兒陸續救出，送醫無大礙；倒塌樓房今晚進行拆除作業。

地震造成花蓮5座橋梁中斷，玉里鎮高寮大橋斷成數截，3人跌落橋下全數救起送醫，意識清楚；連接富里鄉跟卓溪鄉的崙天大橋也斷裂，並未造成傷亡；玉里大橋、長富大橋及立山山里一號橋損壞封閉。

花蓮縣政府晚間召開災後應變會議，經統計花蓮累積傷患53名，33名已出院、19人留院觀察、1名死亡；玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山因落石坍方，約有上百名遊客受困山區，就地安置。

花蓮縣府教育處統計，春日國小中廊倒塌災情較嚴重，富里鄉、玉里鎮、卓溪鄉內國中小輕鋼架、磁磚掉落，災情較輕微，卓清國小對外道路中斷。

花蓮縣府宣布，受強震影響，玉里、富里及卓溪明天停班、停課。

台鐵晚間指出，因地震造成台鐵列車、軌道、電力出現6項災情，目前花蓮到台東路段不通，已從台東緊急調撥6台遊覽車分別接駁玉里到台東旅客、東里車站及富里車站旅客。

受17日、18日2次6級以上地震影響，台東縣海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及延平鄉多處道路龜裂、塌陷或隆起，鄉民住家及校舍多有受損，山區落石坍方及部分村莊電力中斷；約有20多名民眾因地震受傷，所幸無大礙。

台東縣府也宣布海端鄉、池上鄉、關山鎮、鹿野鄉及延平鄉明天停班、停課。

鹿野鄉納骨塔約800個骨灰罈受損，在取得家屬同意後盡快復原。寶華橋面有多處龜裂、錯位，因有40年歷史，已向中央提出4億元新建計畫，先搭設便橋通行；加樂橋則為橋梁與道路銜接出現裂縫，結構沒問題，將補強。

南橫公路195公里附近約有10處大小坍方，廠商冒險搶修，因地震不斷，通了又斷。