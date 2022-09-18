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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

台東強震多處災情 全國已造成1死79傷

中央社／ 台北18日電
今天下午918台東大地震，造成花蓮縣玉里鎮房屋及橋樑倒塌，高寮大橋也因強震倒塌。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
今天下午918台東大地震，造成花蓮縣玉里鎮房屋及橋樑倒塌，高寮大橋也因強震倒塌。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

台東今天下午發生規模6.8地震，造成多處災情。中央災害應變中心晚間表示，截至今晚7時，震災已造成1死、79傷，未來一週不排除有規模5以上餘震，應嚴防土石鬆動和落石發生。

0918震災中央災害應變中心晚間召開第1次工作會報，總統蔡英文在行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇陪同視察並聽取工作報告。

中央氣象局首先表示，台東關山昨晚發生規模6.4地震，台東池上今天下午又發生規模6.8地震，期間陸續發生大量餘震，由於花東地區未來3天可能會有局部短暫陣雨，提醒救災人員和民眾多加小心和保暖。

同時，未來一週不排除仍有規模5以上餘震發生；震央地區必須提防可能的餘震災害，並嚴防地震導致的土石鬆動及落石發生。

另外，本次地震為中央山脈斷層錯動引致，主要災情位於花蓮和台東地區。

消防署指出，本次震災截至今晚7時止，已造成1死、79傷。中央災害應變中心已於下午4時開設，並派遣消防署特種搜救隊、行政院國搜中心和各縣市搜救隊前往花蓮災區搶救、支援。

其中，花蓮玉里鎮一家預拌水泥廠的黃姓工人在地震當時正拆卸集塵器，不慎被壓傷，黃男重傷送花蓮慈濟醫院救治仍不治。

另外，花蓮有多處傳出災情，包括玉里鎮3層樓房倒塌、多座橋梁毀損和火車脫軌等，受困民眾都順利獲救。

桃園市八德國民運動中心今天受台東強震影響，5樓羽球場天花板輕鋼架塌落，有部分民眾遭掉落物砸傷，就醫後已返家。

全台電梯受困案部分，共計19案、23人，下午5時13分全數脫困。

交通部隨後也表示，受地震影響，公路災阻路段共1處，為台30線32.5K路面龜裂且有下陷落差，因夜間視線不良避免災害擴大，封閉玉長公路東洞口，預計明天上午8時時恢復雙向通行。

此外，台鐵花蓮至台東路段中斷，以協調轉乘南迴線和調派客運車輛接駁疏散；台東東里站月台水泥雨棚坍塌導致自強號列車車廂傾倒，幸無傷亡。

至於赤科山和六十石山因崩塌導致道路中斷，交通部說，前者受困旅客約60至80人，後者約600人，已進行積極搶通道路和相關安置措施。

水電部分，經濟部表示，受地震影響曾停電2萬1257戶，仍有1015戶停電（以花蓮、台東為主），預計今晚12時前復電；曾停水3153戶，仍有1215戶搶修中，預計明天中午前恢復供水。

蘇貞昌表示，這兩天地震頻傳，大家都能在第一時間立即進行相關搶救和維護工作，致予最大敬意和感謝，蔡總統也到場視察，代表極為重視，自己明早會和徐國勇及交通部長到花東現場勘災、安撫災民。

由於明天是上班日，蘇貞昌提醒，仍要注意相關交通問題的對應、妥善安排，並加強花蓮地區醫護人力補強，對於近期山區、易發生地震地區舉行大型活動，主管機關應有所裁奪、預警，以保護國民生命健康為主，斷然處置。

台東 地震 花蓮

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