整理包／918台東強震有多震撼？看屋垮、橋斷、火車倒圖輯影片全記錄

屋塌》大樓塌壓超商救4人 校園垮學生停課

台東關山再發生規模6.8地震，花蓮建築物受損嚴重，橋斷屋倒，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka指出，玉里春日國小也傳倒塌。圖／翻攝自Kolas Yotaka臉書

受到台東強震影響，桃園市八德國民運動中心5樓球場天花板18日下午突然塌落，造成36歲張姓男子背部擦挫傷，經過消防人員緊急包紮後送醫。中央社

台東縣池上鄉18日下午發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣玉里鎮春日國小部分建築倒塌，校長陳少山表示，連通2棟大樓的走廊已經垮下來了，教室很多東西也倒了。民眾提供／中央社

台東志昇混凝土預拌廠昨天地震損失嚴重，很擔心後方貯料槽再倒塌。記者卜敏正／攝影

花蓮昨天發生強震導致玉里鎮中山路二段一處大樓倒塌，大樓壓到隔壁超商，有四名顧客受困在裡面，消防人員將最後一位受困者救出。記者季相儒╱攝影

花蓮昨天發生強震導致玉里鎮中山路二段一處大樓倒塌，大樓壓到隔壁超商，有四名顧客受困在裡面。經過警消搶救，受困者全數救出。記者季相儒╱攝影

橋斷》橋梁隆起斷裂 路面裂痕破損

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生芮氏規模6.8地震，花蓮縣崙天大橋橋面嚴重受損，警方已緊急封鎖現場。民眾提供／中央社

台灣東部昨天發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影

台灣東部昨天發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影

台灣東部昨天發生芮氏規模6.8地震，花蓮玉里鎮的高寮大橋斷裂，有3人跌落，所幸都獲救。記者季相儒╱攝影

交通毀》月台倒塌 列車傾斜

台東富里東里車站今天下午發生地震後，月台倒塌、列車傾斜。記者卜敏正／攝影

台東富里東里車站今天下午發生地震後，月台倒塌、列車傾斜。記者卜敏正／翻攝

台東富里東里車站今天下午發生地震後，月台倒塌、列車傾斜。記者卜敏正／翻攝

受到九一七和九一八兩次規模六以上地震影響，鐵路花東線東里至玉里間雙線軌道彎曲變形，台東往返花蓮今天持續中斷。記者卜敏正／攝影

坍方》南橫落石險壓人車 橘子山坍方揚煙塵

台東成功鎮橘子山發生坍方。圖／翻攝自記者爆料網