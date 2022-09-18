快訊

學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

強震落石不斷 8人困舊筏灣平安下山

中央社／ 屏東縣18日電

地震一波波，原先就已坍方的屏東專五道路至舊筏灣道路落石不斷，旅客受困在部落，瑪家鄉公所派員搶修，並協助8名旅客平安下山。

屏專五道路至舊筏灣道路昨天上午因日前雨勢就已坍方，土石堆約2層樓高，有8名旅客無法下山，公所派員搶修後可單向通行，但接連發生地震，導致大小落石不斷，為顧及安全，禁止遊客及鄉民上山。

瑪家鄉長梁明輝告訴中央社記者，下午3時許，8名旅客已經徒步經過坍方處，山上已經沒有遊客，只剩當地的5名居民。

屏東縣瑪家鄉舊筏灣部落是排灣族的重要發源地之一，部落保存了許多珍貴完整的石板屋遺跡，近年來也積極發展深度人文生態旅遊，透過傳統頭飾及琉璃串珠DIY、傳統射箭體驗、滿天星空賞星、石板屋巡禮及石板屋住宿體驗等，帶領遊客深入認識千年古城舊筏灣部落。

台東 地震

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