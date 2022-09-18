支援花東地震災情 陳其邁指示高雄特搜隊38人馳援
台東連2日發生2次超過規模6級強震，花蓮、台東接連傳出災情。高雄市長陳其邁今天指示召回消防局特搜人員，做好支援準備，即刻出發前往花蓮、台東協助救災。
高雄市長陳其邁透過臉書表示，台東連2日發生2次超過規模6級強震，稍早已指示召回消防局全市特搜人員做好支援準備，並已即刻出發前往花蓮、台東協助救災，「希望花蓮、台東地區人員平安」。
高雄市政府消防局指出，高雄市救援隊已在今天下午4時完成集結，包括消防局特搜隊14人、2隻搜救犬、義消特搜分隊20人，及榮總醫師2名、護理師2名共38人，攜帶生命探測器、影音探測器、透地雷達、位移偵測器、電動破壞裝備等各型地震搜救及醫療器材，火速前往花東投入救援。
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