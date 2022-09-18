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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

台東強震 7處省道公路現災情

中央社／ 台北18日電

台東池上今天下午發生規模6.8地震，交通部公路總局指出，根據統計，全台共有7處省道公路出現零星災情，1處預警性封閉。

台東縣自昨天晚上9時許接連地震，今天下午2時44分又一起規模6.8淺層地震。

交通部公路總局發布新聞稿表示，所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，公路總局應變小組持續開設。

公路總局指出，根據巡查轄區道路災情，截至今天下午4時，預警性封閉路段1處，為高雄市桃源區台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽路段），預計下午5時恢復常態管制（今天下午5時至19日上午8時實施夜間封閉）。

道路災阻路段3處，包含嘉義縣大埔鄉台3線321K澐密戰備路段落石坍方；花蓮縣玉里鎮台9線278K+689~279K+264玉里大橋橋面龜裂；台東縣鹿野鄉台9線339K+400北上路段邊坡坍方。

道路災情路段4處，包含花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋I型梁4支掉落，12支位移，但屬未開放通行施工區域內，不影響通行；花蓮縣玉里鎮台9線282K+200安通橋有龜裂、隆起情況；花蓮縣富里鄉台9線300K路基隆起；台東縣長濱鄉台11線89K南下竹湖路段邊坡落石。

公路總局表示，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立公路資訊看板（CMS）所提供最新交通管制、防災資訊。

台東 地震

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