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學者預估下一個最可能發生強震的地方是這裡「快準備」

屏東縣瑪筏道路昨坍方今又遇地震 8受困遊客徒步經坍方處下山

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
受困山區的8名遊客，今天下午3點15分徒步經過瑪筏道路16公里處坍方路段，平安下山。圖／屏縣瑪家鄉公所提供
受困山區的8名遊客，今天下午3點15分徒步經過瑪筏道路16公里處坍方路段，平安下山。圖／屏縣瑪家鄉公所提供

屏東縣瑪家鄉通往千年古城舊排灣的瑪筏道路16公里處，18日上午9點多坍方約兩層樓高，瑪家鄉公所昨派人搶修，昨下午5點可單向讓人車勉強通過，未料又遇上昨晚地震，坍方處受影響，大小落石不斷，山區仍有十多人，今天下午受困的8名遊客，已徒步經坍方處安全下山，5名居民獵人則仍在山上。

瑪家鄉長梁明輝說，昨坍方處約兩層樓高，公所派人搶修後，昨下午5點可單向讓人車勉強通過，昨坍方後原計畫過夜的7名遊客已下山，但昨天清點人數時，還有遊客未下山，未料又遇上地震，希望能盡快下山。

梁明輝說，今天餘震不斷，受困山區8名遊客6男2女，是到獅王瀑布露營，有申請入山證，今天下午15點15分平安經過坍塌處，山區沒有遊客，只剩下當地居民5人不下山。舊排灣部落，山區通訊穩定，山上糧食也充足。也呼籲民眾，避免前往山區。

台東 地震

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