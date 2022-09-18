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花蓮5校傳災情 春日國小校舍倒塌、三民國中化糞池爆裂
今天下午2點44分發生全台有感規模6.8強震，花蓮玉里中山路有一棟房屋倒塌，也有台鐵車站受損、列車傾斜，更有多所學校校舍受損，目前統計，花蓮縣有多達五所學校通報校舍，因這次強震嚴重受損。
包括玉里春日國小部分校舍倒塌，嚴重受損；還有三民國中一樓化糞池爆掉，從牆壁滲出來，至於接下來還有餘震不斷，目前教育處正在清查校舍損壞狀況，正了解中，明天這些校舍受損學校要不要停課？目前還在確認中。
民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天也在地震發生後臉書貼文指出，玉里春日國小也傳倒塌。
Kolas Yotaka表示，花蓮縣玉里因地震頻傳，老舊建築物受損嚴重，玉里現在傷亡人數不明，現傳出玉里春日國小也倒塌，不幸中的大幸是今天是休假日，否則傷亡難想像。
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