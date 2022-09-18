花蓮5校傳災情 春日國小校舍倒塌、三民國中化糞池爆裂

今天下午2點44分發生全台有感規模6.8強震，花蓮玉里中山路有一棟房屋倒塌，也有台鐵車站受損、列車傾斜，更有多所學校校舍受損，目前統計，花蓮縣有多達五所學校通報校舍，因這次強震嚴重受損。

包括玉里春日國小部分校舍倒塌，嚴重受損；還有三民國中一樓化糞池爆掉，從牆壁滲出來，至於接下來還有餘震不斷，目前教育處正在清查校舍損壞狀況，正了解中，明天這些校舍受損學校要不要停課？目前還在確認中。

民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka今天也在地震發生後臉書貼文指出，玉里春日國小也傳倒塌。