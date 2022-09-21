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獨／搶通了！台鐵花蓮至鳳林、富里至台東列車明天起復駛

聯合報／ 記者盧逸峰／台北即時報導
台東強震造成花東鐵路受損嚴重，花蓮東里車站北上的鐵路橋梁梁柱出現位移，不過目前已有路段陸續搶通，台鐵花蓮至鳳林、富里至台東列車明天起復駛。記者劉學聖／攝影
台東強震造成花東鐵路受損嚴重，花蓮東里車站北上的鐵路橋梁梁柱出現位移，不過目前已有路段陸續搶通，台鐵花蓮至鳳林、富里至台東列車明天起復駛。記者劉學聖／攝影

918池上地震重創台鐵台東線，台鐵花蓮台東間仍停駛，目前以「類火車」公路客運方式接駁旅客。台鐵今日上午盤點，仍有3座鐵路橋梁受損，目前由顧問公司進行勘查、評估，預估全線搶通可能需要花上半年。另有3處軌道挫曲及1列工程維修車出軌預計9月底可以完成修復。

由於目前災損待修復的路段位於鳳林至東里區間，因此台鐵決定明日先行復駛花蓮至鳳林區間、富里至台東區間。台鐵表示，花蓮至鳳林明日將開行38班次，平均50分鐘有一班車，8班對號列車及30班區間車；富里至台東區間則是32班次區間車，平均1小時一班車，明天類火車接駁客運一樣會開行，民眾可自行選擇適合的班次搭乘。

據本報記者掌握，復駛對號車大多為原本起訖站在鳳林或壽豐的車次，包括207次(壽豐往樹林)、222次(樹林往鳳林)、225次(鳳林往樹林)、232次(樹林往壽豐)、283次(壽豐往斗六)、252次(樹林往壽豐)，4516次區間車(頭城往鳳林)也一併復駛。

台鐵下一階段以9月底為目標，盼花蓮南下可以通車到玉里、台東北上可以通車到富里，將中斷區間縮小至玉里到富里間，若能搶通，公路接駁距離將大幅縮減至逾18公里，在玉里及富里兩端開行接駁公車，減緩對旅客的不便。

台鐵 台東 花蓮 地震

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