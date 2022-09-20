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台東強震1404戶待復水 花東通報危險建物逾百件

中央社／ 台北20日電
花東地區連日地震，造成花蓮富里位於斷層上的一排民宅通通受害，家門前馬路滿目瘡痍，水管也破裂無水可用。聯合報系記者余承翰／攝影
花東地區連日地震，造成花蓮富里位於斷層上的一排民宅通通受害，家門前馬路滿目瘡痍，水管也破裂無水可用。聯合報系記者余承翰／攝影

台東18日發生芮氏規模6.8地震，中央災害應變中心今晚最新統計這次震災共造成1死、170傷，花蓮地區還有1404戶停水，另花東災後危險建物通報共計有110件、其中9件為紅標。

0918震災中央災害應變中心晚間召開第6次工作會報。根據中央氣象局最新統計資料顯示，統計18日至今天下午2時58分止，全國有感地震累計總數達166個；災情統計部分，消防署說，這次震災截至今晚8時30分止，共計造成1死、170傷。

經濟部指出，目前花蓮地區仍有1404戶受地震影響而停水，因修復仍需時間，台水公司將先調度2輛水車到當地支援用水。

值得注意的是災後危險建物緊急評估部分，營建署表示，統計至今晚9時止，花蓮縣、台東縣分別通報62件及48件地震危險建物，其中花蓮有3件（2件已拆）、台東有6件為張貼紅色危險標誌建物。

副指揮官、內政部消防署長蕭煥章最後裁示，震後危險建物數量不少，涉及國人居住安全，盼多動員外縣市相關建築師公會人員到場協助、處理。

花蓮 地震

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