威脅已過？餘震突消失銳減 台大教授喊怪：可能蓄積其他能量

台東池上18日發生規模6.8強震，根據中央氣象局資料顯示，包括前震、主震、餘震在內，從17日關山地震後，至20日中午12點為止，已統計出近170次大小震。然而自19日花蓮卓溪規模5.9地震之後，餘震大幅銳減，連氣象局都坦言「有點奇怪」，台大地質系退休教授陳文山則提醒「或許在累積其他能量，未來一、兩周仍要小心」。

自17日晚間9點41分台東關山的規模6.4前震開始，花東的有感地震接連不斷，18日下午更發生規模6.8的主震，直到19日上午10點07分花蓮卓溪規模5.9地震為止，37小時內共搖出150次餘震。但令人意外的是，卓溪震完僅再出現1、2次小區域地震，此後約有5小時的「完全平靜」，至下午3點03分才又出現餘震。

公視《有話好說》19日的節目中討論此現象，擔任來賓的陳文山教授直言餘震突然消失是「很奇怪的事情」，主持人陳信聰追問「可以樂觀的說『到此為止』嗎？」，陳文山則回應：「說不定它在蓄積其他能量。我們可以樂觀看待，但未來一、兩個禮拜還是要小心。」

陳文山表示，中央山脈斷層池上、玉里這一區段過去4、50年來很少活動，也代表「一直在累積很大的能量」，且學術界一部分人士認定中央山脈有斷層，也不過是近1、20年的事，因此相關研究確實仍不足。

對於餘震突然暫停一事，中央氣象局地震測報中心主任陳國昌19日受訪時指出，這種情況確實罕見，「不確定是否正常，有點奇怪」，但目前還是樂觀看待，「地震密集發生的階段已經過去」，再出現規模更大的餘震機率已降低。