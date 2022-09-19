高雄路燈「搖到起舞」 小男孩用奶音拚命喊快離開：橋快斷了

最近這兩天發生連續強震，台東在17日晚間9點41分發生規模6.4強震，高雄楠梓也感受最大震度5弱。一名男網友轉發分享地震當時開車行經高雄一處高架橋時，橋面上整排路燈劇烈晃動，車上的小男孩還用奶音呼喚父母「快離開，橋會斷掉」，畫面看來相當驚險。

有網友日前在爆廢公社公開版貼出影片，17日晚間9時許發生規模6.4強震時，他正好開車經過某處高架橋，橋上整排路燈因強震左右搖晃，尤其眼前近距離的一座路燈呈現劇烈搖晃，影片中還有車上的男童用奶音催促「快離開，橋會斷掉」，影片曝光後也讓網友嚇了一大跳，直呼「真的很誇張！」

網友紛紛留言表示「路燈嗨起來」、「舉起你的手搖起來～」、「路燈很彈耶！」、「這批很嗨喔」、「手放在空中甩⋯一起搖⋯⋯」。不過，也有不少人對原PO看到橋上路燈劇烈搖晃，仍執意左轉行經橋下的行為感到震驚，認為橋面已明顯感受搖晃，若是橋體不堪搖晃而斷裂垮下，後果恐怕不堪設想。