老師手機警報一響！小學生秒躲桌下 網po兩照片狂讚：實在太棒了

918台東大地震造成多處嚴重災情，今（19）日10時7分再次發生地震，芮氏規模5.9，地震深度13.4公里，震央位於花蓮，全台有感。一名網友分享2張照片，小學生們一聽到老師警報響了，就馬上躲到桌下，令他不禁稱讚，「小朋友實在太棒了」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他上傳兩張照片，照片中是在教室裡，桌上的課本攤開，顯然是上課上到一半，小學生們則是全躲在桌子底下，原來是他們聽到老師的手機警報一響，就馬上迅速安靜地躲到桌下，令他不禁讚嘆，「小朋友實在太棒了！」，原po也補充，教室在2樓，此文一出，吸引5000多名網友按讚及討論。

網友紛紛表示，「老師是不是要先躲起來比較好」、「剛接女兒下課，她說今天那一震大家都乖乖躲桌子下，除了老師...」、「國中還是國小忘了，有一次也是舉行防震演練，我還天真以為到時候一定會有地震發生」、「上一次出現這畫面，是我們班集體翹課的時候」、「小朋友們反應很棒」、「這時候覺得學校有發防災帽真好」、「有教育的成果很棒」、「因為這樣就不用上課了」、「比大人還要有防災意識」、「小孩都懂得地震要躲桌下，反而現在大人只知道拿起手機錄影拍照」。