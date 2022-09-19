地震釀災「電梯2天壞2次」 高雄妹住31樓崩潰：下次不住那麼高了

918台東大地震全台有感，陸續傳出多處災情。一名網友住在高雄，18日的地震導致社區大樓的電梯故障了，且電梯公司還沒派人來維修，她從地下室到住處總共要爬31層樓，於是想問問網友們，「回家要爬31樓怎麼辦…」。

一名網友在PTT「八卦版」發文，18日下午2時44分的地震，導致她家的社區大樓電梯全部故障，當時她正在地下停車場B5到住處26樓，總共要爬31層樓，再加上她的衣服、保養品都在房裡，身上只有錢包和手提包，因此無法外宿，令她相當崩潰，「會不會爬到一半累死在樓梯間，過幾年後才被人發現成乾屍啊？」，於是想問問向網友們求助並直呼，「下次不住那麼高了」。

網友紛紛表示，「下次買透天的」、「現在這麼會搖，應該睡公園」、「不爽就去睡旅館」、「是我乾脆不回家了」、「真心建議，車子開出去，睡外面」、「買好炸雞可樂，爬累了爽一下又有力氣爬了」、「你們大樓的公設好脆弱」、「連一台還能動的電梯都沒有，真是白繳錢了」、「921就是這樣呀...辦公室四台電梯全壞」、「31樓地震來應該超級刺激的」、「去回收場看有沒有紙箱讓你睡公園」。

有網友則認為31樓不高，「其實還好，除非都沒爬山」、「這還好，我來回常爬樓梯，爬久你就會越爬越不累，身體會習慣」、「101大樓都一堆人爬了，31樓只是要花點時間而已」、「其實還好欸，我昨天一口氣18樓，四分鐘而已」，有網友則表示，「衣服保養品也可以外面買啊，有錢就沒問題」，原po則表示，她還是在居家上班，因此明天上班前一定要回家。

最後，原po在社區大廳等到晚上，電梯「終於修好了，兩天壞兩次」。