地震當下先開門是錯的！消防署證實「避難SOP」揭8保命法則

台東前晚及昨天分別發生規模6.4及6.8強震，造成花東地區嚴重災情，民眾也擔心接下來又會有強震，中央氣象局表示發生3天內可能還有規模5以上的地震發生，一週內還有規模4以上，消防署也公布地震防災「保命三步驟」，千萬不要慌亂跑出戶外。

消防署也公布地震防災「保命三步驟」，千萬不要慌亂跑出戶外。 圖／消防署

消防署地震防災準則指出，地震當下最重要的就是「保護頭、頸部」避免受傷，立刻採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，如果是躲在牆角或是柱子旁邊避難，也要小心家具、電器、燈具以及架子因搖晃過大倒下或是掉落。