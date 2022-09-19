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地震當下先開門是錯的！消防署證實「避難SOP」揭8保命法則

聯合新聞網／ 綜合報導
消防署地震防災準則指出，地震當下最重要的就是「保護頭、頸部」避免受傷，立刻採「趴下、掩護、穩住」的動作。圖為學校進行防災演習，小朋友都躲到桌下。 聯合報系資料照
消防署地震防災準則指出，地震當下最重要的就是「保護頭、頸部」避免受傷，立刻採「趴下、掩護、穩住」的動作。圖為學校進行防災演習，小朋友都躲到桌下。 聯合報系資料照

台東前晚及昨天分別發生規模6.4及6.8強震，造成花東地區嚴重災情，民眾也擔心接下來又會有強震，中央氣象局表示發生3天內可能還有規模5以上的地震發生，一週內還有規模4以上，消防署也公布地震防災「保命三步驟」，千萬不要慌亂跑出戶外。

消防署也公布地震防災「保命三步驟」，千萬不要慌亂跑出戶外。 圖／消防署
消防署也公布地震防災「保命三步驟」，千萬不要慌亂跑出戶外。 圖／消防署

消防署地震防災準則指出，地震當下最重要的就是「保護頭、頸部」避免受傷，立刻採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角，如果是躲在牆角或是柱子旁邊避難，也要小心家具、電器、燈具以及架子因搖晃過大倒下或是掉落。

消防署公布，地震發生時，若人在室內，「8大抗震保命SOP」

1.地震搖晃時，應優先保護自己，千萬不要慌亂逃出戶外。

2.如果就近有掩蔽物，請直接躲進去。例如桌下等。附近有牆壁也可以朝牆角靠攏再趴下保護頭頸部。但請注意牆壁上頭是否剛好有潛在危險掉落物。

3.如果是躲在牆角或柱子旁等地方進行避難時，同樣要小心附近的家具、電器、燈具、書櫃或貨架等。

4.地震時最重要就是保護頭頸避免受傷，應立即採「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下或是牆角。

5.趴下、掩護、穩住

6.躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障、以避免受傷。

7.除非你的所在位置上方剛好有潛在掉落物、或物品已經開始掉落了，不然趴下後請不要再移動。

8.如果頭頂上方真的不安全，才能嘗試在地震當下爬行。爬離高風險區域後馬上就地停下、掩蔽，直至地震停止。

9.別往上看，以免被掉落的電燈、電扇或天花板等物品砸傷。因為日光燈可能會破掉，這個時候如果往上看，很容易被破片刺傷。

地震

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