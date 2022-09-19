6.4強震狂搖⋯乖孫衝客廳「肉身護阿嬤」 10萬人看哭：真男人！

台東17、18日發生連續規模6以上強震，關山地區在17日晚間9點41分發生規模6.4強震，一名女網友就在網上PO出地震當下家中的監視器畫面，阿嬤一人在客廳看電視，原本在房間的弟弟察覺明顯搖晃趕緊衝向客廳用肉身護住阿嬤，這段超有愛影片讓10萬名網友狂讚「真男人！」

網友在爆料公社分享監視器畫面，晚間9時許、規模6.4地震來襲，阿嬤當時正坐在客廳看電視，突然強震帶來劇烈搖晃，身穿吊嘎的孫子隨即走出房門查看，隨著晃動加劇、家中擺設摔落地面，他立刻衝向阿嬤、用肉身護住她，阿嬤下意識也緊抓沙發扶手穩住身子，孫子似乎也感受到阿嬤緊張害怕，一邊護住阿嬤、口中還不斷安慰道「免驚！免驚！」

「弟弟肉身護阿嬤」的勇敢影片曝光後，許多網友動容狂讚，「真男人！、「弟弟好MAN」、「阿嬤這孫子沒白疼」、「這種時候的反應最真實」、「連我看了都想哭」、「看了心好暖」、「好有愛」、「超級護盾」、「還好弟弟在家，不然阿嬤一定很害怕」。