台東強震釀災 全國共計1死146傷

台東昨天下午發生規模6.8地震。根據中央災害應變中心今天最新災情統計，截至上午8時止共造成1死、146傷，赤科山和六十石山仍有多名旅客受困，已積極清坍搶修和協助安置。

0918震災中央災害應變中心召開第2次工作會報，中央氣象局首先報告表示，統計18日至今天上午8時32分止，全國有感地震累計總數達147個，頻率有平緩趨勢。

另，震央附近地區持續發生餘震，未來一週不排除仍有規模5以上餘震發生，提醒留意防震準備。

消防署隨後指出，本次震災截至今早8時止，共計造成1死、146傷，死亡案例為花蓮玉里鎮一家預拌水泥廠的黃姓工人在地震時拆卸集塵器不慎被壓傷，緊急送醫搶救仍傷重不治。

出動搜救人力機具方面，消防署和各縣市共出動120車、278人次和8隻搜救犬，另空勤總隊支援5架次直升機。

交通部也表示，受地震影響，公路災阻路段共1處，為台30線32.5K路面龜裂且有下陷落差，因夜間視線不良避免災害擴大，封閉玉長公路東洞口，預計今天中午恢復雙向通行。

此外，赤科山和六十石山因崩塌導致道路中斷，分別有86、400名旅客因此受困，已出動挖土機、卡車支援清坍搶修，並進行相關安置措施。

衛福部說明，目前共開設3處收容所，分別為花蓮縣2處、29人，台東縣1處、23人。

中央、地方政府發放天然災害救助金核給標準，衛福部說，死亡、失蹤救助者為每人新台幣80萬元，重傷救助為每人25萬元，安遷救助為每人3萬元（每戶最高5口為限）。

水電部分，經濟部表示，受地震影響曾停電計2萬11834戶，仍有654戶停電，正積極搶修復電中；另，曾停水則計4772戶，仍有2077戶搶修中，預計今晚12時前恢復供水。都以花蓮、台東地區為主。

災後危險建物緊急評估部分，營建署指出，花蓮縣玉里鎮中山路的3層樓建物經勘查屬全倒，依建築法規定應拆除，已進行相關作業；花蓮縣玉里鎮春日國小1棟2層樓建物倒塌，後續也將辦理拆除作業；花蓮縣玉里鎮酸柑34號的水泥廠有設施設備倒塌，由建物所有權人自行拆除。

以及花蓮縣玉里鎮的天宣道院建物1樓損害，經查並無執照，將協調調派拆除；桃園八德國民運動中心與球場天花板掉落，經會勘後將進行清除、修復。

副指揮官、內政部次長陳宗彥表示，中央災害應變中心持續維持一級開設；並請衛福部持續對災區民眾的災後心理創傷進行全力協狀；另包括南橫等山區路段，也請交通部持續注意；相關災區校舍結構也要多加巡查；未來餘震仍可能持續，請所有救災工作人員提高警覺。