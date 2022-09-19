台東強震花蓮多處公共工程災損 檢方啟動調查

中央社／ 花蓮縣19日電
昨天下午台東池上發生規模6.8地震，深度7.0公里，193縣道旁高寮大橋橋墩斷裂路面塌陷，空拍畫面十分怵目驚心。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
昨天下午台東池上發生規模6.8地震，深度7.0公里，193縣道旁高寮大橋橋墩斷裂路面塌陷，空拍畫面十分怵目驚心。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台東18日強震造成花蓮1人死亡、70多人受傷，花蓮地檢署已啟動調查，針對預拌廠工人遭機具重壓身亡一案，及高寮大橋斷裂、鐵路等公共工程毀損部分指派專責檢察官蒐證及調查，釐清責任。

花蓮地檢署主任檢察官林俊廷今天接受中央社記者採訪指出，這次地震造成建築物及橋梁、道路、鐵路等公共設施毀損，目前已指派專責檢察官蒐證調查。

林俊廷指出，高寮大橋斷裂造成3人受傷，將採驗橋梁斷裂部分，調查建造過程及修復狀況，釐清是否有疏漏或弊案，連同其他公共建設案由專責檢察官指派警方回報資料，視後續案件發展再投入人力。

另外，就玉里水泥場造成1工人死亡，今天會進行司法相驗及勘驗現場。

至於超商及民宅部分，林俊廷表示，會跟屋主、業者聯繫是否要提告，因建物正在拆除，現場有鑑識單位在拆除過程同時採樣、拍攝以保存證據。

花蓮今年3月23日發生規模6.6地震，高寮大橋當時就有龜裂及護欄受損狀況，縣府於6月6日至17日封橋施工，當時縣府委請廠商進行橋梁檢測，確認大梁及墩柱等重要結構均未因地震而損壞。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受中央社記者採訪指出，3月地震高寮大橋引道擋土牆毀損、橋梁護欄損壞等，而這次地震是壞在整個橋梁段都被震損，兩次情況不太一樣。

鄧子榆指出，每2年都會進行橋梁定期檢測，因縣府經費有限，以急迫性較高的橋梁優先整修，高寮大橋去年有做定期檢測，雖有老舊構件，在待修橋梁中非屬最優先。

花蓮 地震

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