夢時代遇強震狂傳「唧唧唧」詭異刺耳聲 員工朝人群吼：離玻璃遠點

台東17、18日連續強震，全台有感明顯搖晃。17日發生規模6.4地震時，高雄夢時代購物中心因地震搖晃出現牆面龜裂、天花板掉落損害，隔日又遇6.8強震來襲，同時建物發出「詭異聲響」讓逛街民眾害怕往外避難卻又難掩好奇地回頭張望，影片曝光後就有內行網友解答聲源，表示「是正常的！」

適逢週末假日，夢時代購物中心人潮滿滿，但17日因規模6.4地震引發災損，不只天花板脫落、牆面出現裂痕，商場貨架上的商品也嚴重受損。18日再因規模6.8強震，許多逛街民眾感受4級震度快步往外移動避難。

臉書粉專「高雄美食地圖」貼出當時影片，18日規模6.8強震發生時，夢時代主建物因地震搖晃而搖擺，發出陣陣「唧－」的刺耳聲響，購物民眾紛紛往外移動，但因好奇而不時回頭查看，工作人員見狀隨即呼籲，「不要站在玻璃前面，趕快離玻璃遠一點」、「還在搖」，更有民眾擔心「玻璃是有裂掉嗎？」

影片曝光後，對於建築物發出詭異的尖銳聲響，有網友認為「夢時代鋼構有防震設計，有聲音正常，只是外面的人要遠離建築物為優，避免萬一玻璃破了而傷到人」、「以前在興建時也遇過較大地震，確實有發出聲響，整棟為鋼結構，晃得比較厲害是正常的」、「鋼構的建築物其實就是耐震宅了，但是可能會感受比較震撼」、「鋼骨結構應該（震度）10級以上才會有危險，重點地震還是要遠離高樓，畢竟外牆建築都是螺絲鎖緊而已」。