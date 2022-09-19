強震釀災！結構技師教趨吉避凶原則 有「這2條件」房子不要買

台東連續發生地震，全台民眾都有感，花蓮等地區陸續傳出嚴重災情。有網友好奇，地震來時，同樣是新蓋的房子，「地震透天安全還是大樓？」，對此，一名結構技師分享幾個「趨吉避凶」的原則，若要買房的人也不妨參考。

一名結構技師在PTT「八卦版」發文，他試著從自己所學、專業分享「透天和大樓哪個比較安全」，在專業的判斷上，並沒有所謂高樓或是透天哪個比較安全的差異，因為兩著所採用的法規是一致的，如果在同一震區，設計上耐震度也是一致的，兩者並沒有決定性的差異，因此，若要挑房子，這不會是考量的重點。

原po也表示，有些文章提到「地震時，哪一個縣市比較安全？」，台灣確實有「相對」弱震區、強震區及台北盆地，但選擇住在哪個城市，有工作、家庭、環境的牽制，因此挑房時這也不會是考量的重點。原po要分享的是一個「趨吉避凶」的原則，跟古人看風水有點類似，看風水習俗其實說穿了就是生活經驗的累績，哪種樣態的建築容易有問題，在結構上也有高風險結構，若要買房也不妨參考。

第一個是「建照時間位於921前後」，因為921經驗而認知到柱箍筋採用耐震彎鉤，所以在921後法規立刻強制規定主結構梁柱必須採用耐震彎鉤，這件事情對於提升結構安全有明顯的提升，不只增加柱子的強度，更重要的是降低柱子高軸壓狀態核心爆裂的風險。

第二個則是「軟層（軟腳蝦）建築」，所謂軟層建築是指建築結構因為某一層強度較弱，在受震時有反應集中於該層，進而導致該層倒塌的現象。這往往是伴隨著幾個不利條件所導致，RC牆量太少、該層挑空挑高，但真的要敏感的鑑別建築物是否有軟層風險，多少還是要受一點訓練。

原po也表示，有幾種使用目的，是很容易有這種不利條件，例如：低樓層作為商場（店鋪）、停車空間的使用用途，因為商場或是低樓層停車都不能有太多RC牆的需求，這往往就是導致軟層的主因。

大家應該避免的是上述兩條件都有的建築物，像是921大地震的東星大樓、2016台南地震的維冠大樓、2018花蓮地震的統帥飯店、雲門翠堤及這次玉里地震倒塌的711超商都是這兩個條件的建築，所以「921前蓋的住商混合大樓」是原po建議若未來要挑房子時應該避免的。

最後，原po重申這篇文章並非判斷既有房屋是否耐震疑慮的依據，也不是要製造恐慌，只是一名結構技師的看房心得而已。

網友紛紛大讚原po，「推專業人士」、「結構技師先跪了」、「感謝專業分享」、「在台北租在快40年的住宅大樓，真的有點挫…」、「重點：住商混合大樓」、「現在很多大樓的一樓幾乎是住商了」、「921真的是建築的分水嶺」、「921分水嶺最好看建照，因為建照年份決定要遵守的法規」。